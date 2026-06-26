$!Stasam celebra a trabajadores con convivio por el Día del Padre en Mazatlán

MAZATLÁN._ En un ambiente de compañerismo y reconocimiento al esfuerzo diario de sus colaboradores, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán llevó a cabo este viernes un convivio para celebrar del Día del Padre entre cientos de jóvenes y adultos. Personal de distintas áreas como Paseo Urbano, Parques y Jardines, Alumbrado Público, Panteones, Mercados y otras cuadrillas se dieron cita en una tarde de comida, bebidas, música en vivo y una rifa de regalos para agradecer la labor que desempeñan en beneficio de la ciudadanía.

La secretaria general del Stasam, Laura Elena Tirado, acompañada por integrantes del comité sindical, reconoció la dedicación que los trabajadores mantienen día con día. Además, fueron entregados reconocimientos a colaboradores que cumplieron 24 años o más al servicio del Ayuntamiento. La celebración incluyó además la coronación del Rey Stasam 2026, en un evento que reunió igualmente los festejos del Día del Hombre, del Barrendero, del Abogado, del Arquitecto, del Médico, del Mecánico y otras conmemoraciones realizadas durante las últimas semanas.