Stasam exige a Alcaldesa de Mazatlán destitución de funcionaria de Recursos Humanos por presunto maltrato

MAZATLÁN._ El Stasam ha solicitado desde diciembre a la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez la destitución de la secretaria de Recursos Humanos del Ayuntamiento, pero la petición ha sido atendida, denunció la líder del organismo.

Laura Elena Tirado Aguilar, secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, y directivos se hicieron presentes en uno de los dos eventos que sostuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este viernes en su gira por el puerto.

El grupo de sindicalizados se apostó en uno de los accesos a la Tercera Región militar para tratar de interceptar a su paso a la Alcaldesa, para quien ya solicitaron audiencia pero no les han dado respuesta.

Ahí, la líder sostuvo ante periodistas que por escrito pidieron la destitución de Alma Rentería, adscrita al área de Recursos Humanos, ingresada desde la administración del ex Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, debido a que se ha portado grosera con el personal y usuarios cuando acuden a ella.

“Es una funcionaria o una subordinada que está haciendo ciertas cosas afectando a la base trabajadora. Y pues tengo por la vía pacífica muchas ocasiones pidiéndole el cambio, porque la señora pues no puede estar ahí al frente. Que yo sé que esto no debe de llegar a ese nivel, pero pues ya nos cansamos; los trabajadores están pidiendo encarecidamente que esa persona, que es la secretaria, la cambie”, explicó.

“Ella está magnificando el trato hacia todos los trabajadores y cualquier usuario que vaya. Nos trata muy mal. Le he pedido al Tesorero que mueva al personal. Al inicio le pedíamos nomás cambio de silla, que no se fuera. Hablamos ya con la Oficial Mayor, me manda con el Tesorero, pero no más dicen que lo van a ver. La cambiaron nomás de silla, pero sigue haciendo de las mismas”.

Explicó que Rentería no está siguiendo el procedimiento y que no entiende porqué se protege una persona que da mal tratando, no nada más al trabajador, sino también a los derechohabientes o a los usuarios que llegan a esa oficina.

“Fíjate, incluso hasta mandarlos a una empresa usurera. Los lleva a un nivel de que piden préstamos y ella misma dice que no y los manda con esa empresa y hasta cinco años quedan, un compañerito, una moto quiso sacar, y pidió un préstamo, le dijo que no tenía capacidad, pero sí lo envió a la empresa a la que tiene que pagarle 250 mil pesos por una motito. O sea, no se vale”.

Tirado Aguilar agregó que les habían prometido el cambio antes de concluir febrero y ya terminó y no vieron nada, así que asumirán acciones de mayor presión.

“Pues si no tenemos respuesta aquí, pues ya ahora sí todos los trabajadores en conjunto que están siendo afectados, pues van a estar presentes ahí en el Ayuntamiento. Que de esto quiero explicarle a la Alcaldesa cuál es la situación que se está viviendo; a veces los funcionarios no le platican. La Alcaldesa quiere estar con nosotros y le agradezco de corazón, porque hay muchos temas que hemos avanzado por la vía pacífica, como debe de ser. Pero ahorita, como no tiene oídos para nosotros, no le están diciendo realmente la situación”.

Sobre la inconformidad, la líder del Stasam comentó que ya se lo enviaron por escrito a Palacios Domínguez y a casi dos meses no les ha respondido de la audiencia que le han solicitado.

Además, reiteró que ya hizo la solicitud por escrito dirigido a la Presidenta Municipal del cambio de la secretaría adscrita a Recursos Humanos por presunto maltrato a trabajadores con fecha del 24 de diciembre de 2025.