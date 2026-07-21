Stasam pide al Gobierno de Mazatlán más llantas y de mejor calidad para los camiones recolectores de basura

Se insistirá que lleguen más llantas y de mejor calidad para los camiones recolectores de basura, recientemente llegaron nada más de 10 a 12 llantas, manifestó la secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, Laura Tirado Aguilar.

“Llantas llegaron nada más 10, 12 si no me equivoco, pero ahí estamos insistiendo para que les lleguen y les lleguen de más buena calidad”, agregó Tirado Aguilar en entrevista.

“Ese día sí llegaron llantas ese mismo día o al siguiente día, pero no nada más es ese tema, con los temas de la reparación de los camiones, se arreglan, el otro se descompone, el taller no los suelta que porque no le pagan, pero ahí estamos insistiendo para que las cosas fluyan”.

El pasado 10 de julio personal de Aseo y Limpia del Ayuntamiento de Mazatlán realizó un paro de labores durante más de tres horas para exigir mejores condiciones de trabajo y herramientas para hacer mejor su labor, entre ellas que se reparen los camiones recolectores de basura que presentan fallas, llantas para esas mismas unidades.

El paro de labores se levantó luego de que los trabajadores afiliados al Stasam dialogaron con la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, quien acudió acompañada del Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, entre otros funcionarios, al lugar donde se realizaba el paro, en la Colonia Urías, al sur de este puerto, donde los funcionarios públicos se comprometieron a brindar apoyo a las y los trabajadores.

El Tesorero Municipal, Julio César Ramos Robledo, expresó que sí se están comprando llantas de calidad para los camiones recolectores de basura, pero se tiene que entender también que a veces los camiones andan por colonias que tienen calles dañadas, pero las piezas que se compran sí son de calidad, son de buena marca y también se pide que quien trae esos transportes cuide los camiones.

Dijo que una llanta para camiones recolectores de basura cuesta entre 8 mil a 9 mil pesos y a veces se ocupan cuatro por camión.

“Y también estamos buscando que realmente hasta dónde la llanta tenga utilidad para cambiarla porque realmente a veces se cambiaban llantas que tenían utilidad todavía, pero se siguen comprando llantas”, continuó.

“En la semana que hubo la protesta estaban llegando alrededor de 40 llantas, también hay que entender que las llantas esas no están a la mano, ¿a qué me refiero?, nosotros las pedimos y el proveedor nos pide algún tiempo para entregarlas, estamos hablando de entregas de siete a 15 días, pero cuando se hizo la protesta ya se habían pedido llantas y la Presidenta Municipal me comentó el sábado que volviéramos a revisar para adelantar esas compras”.

Reiteró que es difícil hacer esas compras porque se piden llantas por transporte para tener un rendimiento del camión y ver cómo se está gastando este recurso.