Sueña Dhana con el regreso de su tío y una bicicleta para este Día de Reyes

MAZATLÁN._ La ilusión de una niña suele reflejar la pureza con la que mira el mundo, como en el caso de Dhana Addylene, quien convierte esa mirada en una especialmente conmovedora, guardando en su corazón un deseo que va más allá de juguetes y sorpresas, pues para el Día de los Reyes Magos, anhela le regresen a su tío Jhonatan.

En entrevista con Noroeste dentro de la campaña Sé un Rey Mago, con apenas 4 años de edad, desea con fuerza el regreso de su tío, con quien solía jugar y compartir risas antes de que su ausencia, la cual ha marcado a la familia y, para Dhana, representa un vacío que solo el cariño de un ser querido puede llenar.

Y es que para la pequeña, la ausencia de Jhonatan representa la pérdida de un compañero de aventuras, esa figura que la hacía sentir especial y que convertía cualquier momento en una razón para sonreír juntos.

“Quiero que los Santos Reyes me traigan a mi tío Jhonatan Herrera de regreso. No buscamos culpables, solo lo queremos de regreso”, se lee en una pequeña carta que sujeta con firmeza.

A través de este deseo, Dhana revela la profundidad con la que los niños pueden percibir la ausencia y cómo, a su manera, buscan reconstruir los lazos que en su momento les dieron seguridad y alegría.

Aun así, como toda niña de su edad, también guarda sueños sencillos y luminosos, siendo entre ellos, la ilusión de recibir una bicicleta, la cual busca poder disfrutar junto a sus hermanos y poco a poco ganar confianza sobre las dos ruedas.

Para Dhana, una bicicleta es más que un juguete, es la oportunidad que le permitirá poder crear momentos felices, para compartir tiempo en familia y para seguir viviendo su infancia con la libertad que merece.

Asimismo, en los ratos en que juega e imagina con el futuro, Dhana también comparte lo que le gustaría ser cuando crezca, donde cuenta que sueña con convertirse algún día en enfermera, pues le ilusiona la idea de poder ayudar a las personas que lo necesiten, sobre todo a sus familiares.

En su mente infantil, el ser enfermera representa llevar alivio, acompañar y dar consuelo a las personas, cualidades que ya practica cuando intenta animar a sus hermanos cuando están tristes o enfermos.

En el caso de Dhana y su familia, la celebración del Día de los Reyes Magos está marcada por la nostalgia, pero también por la fuerza de su valiente corazón, que combina la ternura de un deseo material con la profunda necesidad de volver a abrazar a un ser querido.



FAMILIAR

El familiar de Dhana Addylene es su tío Jhonatan Adolfo Herrera Sánchez, quien desapareció en septiembre de 2024 y actualmente se desconoce su paradero.



LA CAMPAÑA

Por segundo año consecutivo, la campaña Sé Un Rey Mago se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras “Por las Voces Sin Justicia, A.C.”, por lo que en esta edición las historias están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia.



PARTICIPE

Los donativos pueden ser traídos a las oficinas de Noroeste Mazatlán en calle Río Amazonas 602-A, Fracc. Campo Bello, junto a los Juzgados Familiares, o puede llamar al 669 915 5200 para pedir pasar por ellos.