$!Sueña Jesús Antonio con el regreso de su ‘Nino’ y una pista de carreras

“Ya me dijo mi mamá que a los niños los Reyes Magos les traen cosas, y yo quiero que me traigan a mi ‘Nino’”, expresó en la campaña Sé un Rey Mago, que hace 33 años realiza Noroeste en favor de niñas y niños.

Aunque su edad no le permite comprender del todo el motivo de la ausencia de su “Nino”, sí entiende la falta, el silencio y el espacio vacío que dejó alguien importante en su vida, por lo que, en su manera sencilla de ver el mundo, tiene fe en que los Reyes Magos puedan ayudarle a traerlo de vuelta.

Sin embargo, Jesús Antonio ha conocido a su corta edad el vacío que puede quedar al no contar con una persona tan cercana como lo era su “Nino” Daniel, como le decía de cariño, quien además era su tío y una figura cercana con quien compartía momentos cotidianos, risas y compañía.

Al igual que muchos otros niños, el pequeño vive los días previos a esta celebración con gran emoción, imaginando qué sorpresas le podrían deparar el arribo de Melchor, Gaspar y Baltasar, la mañana del 6 de enero.

MAZATLÁN._ Con apenas 4 años, Jesús Antonio espera con gran ilusión la llegada del Día de los Reyes Magos, fecha que para él representa magia, alegría y la posibilidad de cumplir un deseo concreto: el regreso de su padrino, con quien le gustaría volver a compartir esta fecha especial.

De tal manera que mientras otros niños piden juguetes o dulces, Jesús Antonio formula un deseo que conmueve por su inocencia y su profundidad, pues en su pensamiento infantil, los Reyes tienen el poder de hacer posibles cosas difíciles, incluso aquellas que los adultos ya no saben cómo explicar.

Es por lo que su petición no nace de un dolor, nace de la esperanza intacta que solo un niño puede conservar.

Alumno de kínder, Jesús Antonio también disfruta de su rutina escolar entre dibujos, letras y juegos, así como los momentos que comparte con sus compañeros en la hora de recreo, donde puede divertirse al máximo.

Su noble forma de ver al mundo queda reflejada en ese sueño que tiene para cuando sea mayor, pues su ilusión al crecer es poder ayudar y curar a las personas, así como también a los animales.

“Cuando crezca yo quiero ayudar a las personas y ayudar a los animales, cuidar la salud de todos”, comentó.

Jesús Antonio sabe que el Día de Reyes es una fecha distinta, una que comparte con su familia y que inicia con la tradicional rosca de reyes, una taza de chocolate caliente y un momento de celebración que marca la llegada de los Reyes a su hogar.

Y es que, aunque su deseo es poder volver a ver a su tío Daniel, su lado infantil no desaparece, por lo que también le gustaría que los Reyes Magos puedan traerle una pista de carreras, con la cual podrá disfrutar largas jornadas de juego, historias inventadas y aventuras que solo los niños pueden crear, pues no se trata solo de un regalo, sino de la emoción de esperar, creer y soñar.

De esta forma, el deseo de Jesús Antonio refleja la esencia del Día de Reyes, mantener viva la ilusión y se convierte en un recordatorio de que la esperanza persiste, incluso en escenarios difíciles, y cómo es que la infancia, aún en medio de la ausencia, sigue creyendo en los regresos.



FAMILIAR

El familiar de Jesús Antonio es su tío y padrino, Daniel Palomares Llanes, el cual fue víctima de desaparición en julio de 2025 y actualmente se desconoce su paradero.



LA CAMPAÑA

Por segundo año consecutivo, la campaña Sé Un Rey Mago se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras “Por las Voces Sin Justicia, A.C.”, por lo que en esta edición las historias están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia.



