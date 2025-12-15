$!Sueña Keimy este Día de Reyes con arte, animales y una casa de Barbie

MAZATLÁN._ Con apenas ocho años de edad, Keimy vive la ilusión por la tradicional celebración del Día de los Reyes Magos, con la sencillez y ternura que caracterizan a la infancia, manteniendo vivos los sueños que comienzan a tomar forma desde temprana edad, siendo en su caso la ilusión de convertirse al crecer en veterinaria y artista. Para Keimy, el soñar no tiene límite, pues, por un lado, anhela convertirse en veterinaria cuando sea mayor, motivada por el profundo cariño que siente por los animales y su afán de querer cuidarlos, y por el otro, disfruta plenamente de uno de sus pasatiempos favoritos, el dibujar, una actividad que le permite expresar su creatividad y sensibilidad. Por tal motivo, la pequeña le pide a Melchor, Gaspar y Baltasar el que algún día, pueda cumplir con esta ilusión y dedicarse a las dos profesiones que tanto le generan emoción a su corta edad, donde ambas aspiraciones conviven en su día a día, reflejando una infancia llena de imaginación y buenos deseos.

“Al crecer me gustaría mucho poder ser veterinaria, porque me gustan mucho los animales y quiero cuidarlos cuando crezca, pero también me gusta mucho dibujar y quisiera seguir dibujando al ser grande”, comentó en entrevista con Noroeste. La cercanía que Keimy mantiene con los animales es evidente en su propio hogar, donde convive con un perico, un hámster, una tortuga y dos gatos, a los cuales cuida con dedicación y afecto, convivencia que ha fortalecido su interés por protegerlos y atenderlos, sembrando desde ahora una vocación que podría marcar su futuro. En la escuela, Keimy disfruta aprender y participar en actividades que despiertan su creatividad, siendo el dibujo su pasatiempo favorito, pues ya sea en el aula, en casa o en cualquier lugar, siempre encuentra un momento para plasmar en papel figuras, personas y escenas que surgen de su imaginación.

Esta afición, lejos de ser solo un juego, se ha convertido en una forma de expresión que la acompaña constantemente y que sueña seguir desarrollando conforme vaya creciendo. Cerca de la celebración del Día de Reyes, Keimy guarda también una petición especial y que a su vez deja ver su lado infantil, el recibir una casa de Barbie, regalo que para ella representa mucho más que un juguete. “Quisiera que me pudieran regalar una casita de la Barbie, de la que sea, pero una casita para poder jugar”, dijo con una tímida sonrisa. Este regalo, significa para Keimy un pequeño espacio de fantasía donde podrá imaginar historias, dibujar, jugar y dar vida a su creatividad, combinando así la diversión con el aprendizaje.