$!Sufre patinadora accidente al ser arrollada por scooter eléctrico en ciclovía del malecón de Mazatlán

MAZATLÁN._ Una compleja experiencia fue la que vivió una joven patinadora de Mazatlán, Shuyein Sáenz después de ser arrollada por el conductor de un scooter eléctrico durante un paseo que realizaba sobre la ciclovía del malecón, dejando como resultado una severa lesión en su ojo izquierdo.

Lo que parecía una noche tranquila para un grupo de patinadores que buscaban sumarse a la celebración del Roller Fest se convirtió en una velada angustiosa, después de este incidente que terminó en desgracia.

A través de sus redes sociales, Shuyein Sáenz relató esta desagradable experiencia que le tocó vivir junto a compañeros patinadores, que la dejó cerca de poder tener una lesión incluso mayor en su ojo izquierdo.

“Íbamos Pao (su amiga) y yo en fila india en el carril derecho y escuchamos que gritan desde atrás que alguien se pusiera en su carril y veo que viene una motocicleta -scooter eléctrico- en medio del carril”, comentó.

“Se empezó a tambalear, siento por como vibró, que quiso frenar y aceleró y, golpe en seco, negro y caí al suelo”, añadió.

Sáenz narra cómo tras el impacto, su acompañante Paola quedó inconsciente y ella tendida en el suelo con una herida sangrante cerca del ojo, creyendo que había perdido el ojo.

“Al tocarme la cara porque me dolía el ojo, sentí sangre. Pensé que había perdido el ojo, que, por fortuna, por poquito lo pierdo, pero no. Todavía no entiendo como no nos mató”, declaró.