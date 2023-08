Con la lluvia de la noche del lunes, desde las 21:00 horas se quedaron sin luz y fue hasta las 11:00 horas del día de este martes que el suministro de luz se restableció.

Decenas de adultos y niños sufrieron toda la noche por las altas temperaturas, vecinos temían que se fueran a deshidratar y algunos personas optaron por irse a dormir a hoteles.

“Yo le dije a mi hija vete a un hotel y 1200 pago la noche”, expresó María del Carmen.

Vecinas señalaron que trabajadores de la CFE han comentado que el problema son la cuchillas.

”Los mismos que vinieron a reparar hace poco, dijeron que no iba a durar que porque la cuchilla estaba mal, por qué no la cambian, no es justo, aquí habemos muchas señoras enfermas, niños chiquitos y no es justo que no tengamos luz toda la santa noche”, dijo Teresa Pérez.

Por su parte, Marielos Salomón manifestó su enojo debido a que su hijo acaba de abrir un negocio de nieves por la Avenida Delfín y es la segunda ocasión que ha perdido toda la mercancía por la falta de energía eléctrica.

“La semana pasada pasó lo mismo y casi un día completo no se trabajo, imagínate, apenas vas abriendo un negocio y que pase esto es desesperante, son mermas porque se descongela la nieve”, dijo Marielos Salomón.

Vecinos del Infonavit Playas exigen solución por parte de Comisión Federal de Electricidad, piden que revisen a fondo para que resuelven lo antes posible.

”Le exigimos a la comisión que si hay un problema, que ellos lo corrijan, porque no esta en manos de nosotros, está en manos de ellos porque nosotros pagamos la luz, tal y cuando ellos lo necesitan, no tenemos porque estar pagando para irnos a un hotel, que se hagan responsables de venir a ver dónde está el daño”, afirmó María Magdalena Tiznado.

En caso de seguir con los apagones tomarán medidas pertinentes.

”Si seguimos viendo estas fallas vamos a tener que tomar medidas y vamos a cerrar la internacional”, dijo Tiznado.