$!Sugieren mejorar turismo en Mazatlán apostando más a la calidad que a la cantidad

A prepararse ante los retos que presente la industria de viajes a nivel mundial, diversificar mercados, seguir creciendo en vuelos nacionales e internacionales y apostarle más a la calidad que a la cantidad en la actividad turística donde la planeación es indispensable, se planteó en el Foro de Turismo realizado este viernes en Mazatlán. En su participación en el panel “Negocios y Turismo: La gestión turística frente al espejo”, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mazatlán, el director general del Fideicomiso de Promoción Turística de Los Cabos, Rodrigo Esponda Casajares, expuso el crecimiento que ha tenido dicho destino turístico de México en los últimos 10 años que pasó de tener 2.1 millones a 3.7 millones de visitantes. “Nosotros creemos que la parte relevante no es el crecimiento en la cantidad, sino en la calidad y hacia ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos, en cómo podemos generar no traer a cualquier turista, sino traer al turista correcto al destino, un turista que genera la mejor derrama, que interactúa con la comunidad, para esto todas las estrategias van encaminadas hacia allá, entonces poco a poco se han ido rompiendo mitos sobre qué es Los Cabos”, expuso.

Recalcó que se hizo una integración de mar, desierto y montaña. La Laguna presenta siete especies endémicas que solamente se pueden observar en el mundo en la Sierra de la Laguna, a media hora de la zona hotelera, enfocando, obviamente, de manera estratégica para continuar creciendo los mercados tanto en vuelos internacionales como nacionales. Actualmente además de Estados Unidos y Canadá se tiene un vuelo directo a Fráncfort, Alemania y otro a Panamá en el rubro internacional, y uno de los puntos de crecimiento más importante es el de pasajeros que llegan a dicho destino en su propio avión, que es el punto que más ha crecido. “Aunque es un nicho de mercado, es un nicho de mercado con gente que tiene una influencia importante que además genera una cadena productiva de servicios mucho más amplia y que influye en el nivel de reputación que se tiene del destino, entonces se ha triplicado el número de llegadas de visitantes que están llegando a los dos aeropuertos del destino”, continuó. Dijo que también se hizo un trabajo estratégico para crecer las rutas de conectividad aérea de manera directa con el territorio nacional, obviamente su mercado primario es Estados Unidos, California representaba el 50 por ciento de los viajeros y ahora es del 32 por ciento porque se ha ampliado la conectividad hacia el este de esa nación.

“Trabajamos mucho para comentar y que se entienda que el retorno del visitante (de la promoción para llevarlo a ese destino) no está solamente lo que puede gastar dentro del hotel, lo que puede gastar en la zona, sino lo que puede de verdad generar cuando sale, cuando interactúa, y para eso necesitamos estadísticas”, dijo. “Por cada peso, cuánto del peso que se asignan al Fideicomiso de Promoción Turística de Los Cabos cuánto de eso se regresa en derrama directa al destino para que se pueda entender la dimensión que se tiene y la importancia que hay en seguir invirtiendo y desarrollando el programa estratégico para la promoción”. El ex director para Estados Unidos y Canadá en el Consejo de Promoción Turística de México, Eduardo Chaillo Ortiz, expuso la ponencia “Escuchar al Mercado” sobre cómo construir un destino para la industria de reuniones en una competencia global, en el foro en el que estuvo presente la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna.

Precisó que esta industria vale 1.8 billones de pesos, aporta 24.2 millones de empleos en el mundo y mueve mil 650 millones de participantes en eventos de negocios en más de 180 países. La industrias de reuniones ha cambiado, se tienen Centros de Convenciones, cuartos de hotel, aeropuertos. “Pero la mala noticia es que tenemos millones de destinos que tienen esas tres cosas, entonces eso no es desde luego un diferenciador ni es un argumento para ganar eventos, eso es algo importante de ver, entonces cambió porque en vez de tener eventos iguales para todos, ahora en lugar de masificar la promoción se trata de cuidar eventos, diseñar eventos para que cada empresa, persona, participante tenga una experiencia de acuerdo a sus necesidades”, subrayó Chaillo Ortiz. “Entonces lo primero que hay que entender es cuál es la necesidad y cómo diseñar el evento de acuerdo a esa necesidad, pero no sólo de la compañía y de la asociación, sino de cada participante, luego lo presencial, afortunadamente después de Covid demostró que se regresaron hacia el encuentro, entonces muchos dijimos qué va pasar con nuestra industria, pero no solo no pasó nada, sino se reforzó, porque todos pensamos y sentimos que teníamos que volver a conectar en lo humano con nuestros colegas, nuestros vendedores, nuestros compradores, entonces los eventos empezaron a surgir con más fuerza, pero con más sentido y con más humanidad”, continuó.

“Empezamos a pensar más en las personas que iban a nuestros eventos”. En tanto, Hazael Cerón Monroy, quien ha colaborado en centros de investigación de la Organización Mundial de Turismo y en la Cámara de Diputados, expuso La Data Turística, la brújula indispensable: ¿a quién creerle?. Ahí planteó que definir cifras de la actividad turística es complicado; también lo es que no se tenga una claridad sobre lo que se quiere de la vida turística, por lo que se debe formar un comité en el que participen todos los organismos públicos y privados que participan en esta actividad para ponerse de acuerdo en ello y hacia dónde se quiere llevar al turismo en el 2050.

“Los datos siempre nos van a dar evidencia, el razonamiento, digamos la prospección, la proyección del sector y a quién darle la razón cuando las cifras cuentan acciones distintas”, expuso. “Sin duda los datos en el turismo son el ADN y normalmente en este lado vemos los datos macroeconómicos, económicos, pero no estamos viendo la parte interna y eso es parte del trabajo que hemos estado realizando”. Manifestó que en la proyección turística del 2050 se expone que se están teniendo actividades turísticas importantes, pero se están desgastando. “Nuestro Producto Turístico no está creciendo y aunque tengamos proyección positiva de la demanda internacional y nacional para estos años, la nacional puede crecer a 200 millones de turistas, la internacional se estima en 90 millones de turistas anuales, pero si nosotros no hacemos esto nos va a pasar el caso de Tulúm, ¿qué pasó?, tuvieron la gallina de los huevos de oro y lo dejaron ir, ¿por qué?, porque no generaron producto para poder sostener esa llegada de turistas”, subrayó. “En el caso de estos espacios, sobre todo los de playa que se están teniendo, digamos, esa llegada del turismo cada día va ir creciendo, pero se necesita ampliar las actividades turísticas que se desarrollen”. En el caso de Mazatlán dijo que todos opinan y todos dan sus propios indicadores, los cuales son diferentes; solamente la Secretaría de Turismo y Datatur traen el dato continuo, promedio, pero en general no hay una metodología real, no hay una metodología adecuada para poder consolidar las estadísticas. Por ello reiteró que se necesitan definir los conceptos, qué es lo que se quiere medir, qué es lo que se va a cuantificar, las metodologías válidas con académicos, con expertos.