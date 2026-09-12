Suma Cruz Roja Mazatlán nueva base para mejorar atención de emergencias

MAZATLÁN._ La Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán cerró agosto con más de 600 emergencias atendidas y amplió su cobertura en la ciudad con una cuarta base, ubicada en Villa Florida, informó Gabriel Moreno Ramírez.

El coordinador de Socorros de la institución explicó que durante el último mes las atenciones se concentraron principalmente en personas mayores de 60 años, con padecimientos como diabetes, hipertensión y dificultades respiratorias.

También señaló que la demanda de servicios ha aumentado de manera general, tanto en accidentes como en atenciones domiciliarias y emergencias de alto impacto.

“Prácticamente todos los servicios que tenemos se nos están incrementando”, comentó.

Moreno Ramírez indicó que este crecimiento también representa un aumento en los gastos operativos de la institución, entre ellos los relacionados con combustible y la operación de las ambulancias.

Como parte de las acciones para mejorar los tiempos de respuesta, el 31 de agosto Cruz Roja concretó un convenio con Bomberos para compartir una estación en Villa Florida, con lo que ahora cuenta con cuatro puntos de atención en Mazatlán.

Las bases se encuentran en la zona Centro, Infonavit Playas, Marina y Villa Florida. Con esta distribución, explicó, se busca tener una mayor cobertura y reducir el tiempo de llegada de las ambulancias a los llamados de emergencia en distintos sectores de la ciudad.

Actualmente la institución trabaja con cuatro ambulancias y alrededor de 40 paramédicos que participan en la atención de emergencias y en los diferentes operativos.

El coordinador de Socorros destacó que los voluntarios continúan siendo necesarios para mantener la capacidad de respuesta.

“Siempre faltan voluntarios, nunca sobran. Todos los que quieran venir son bienvenidos”, expresó.

Los voluntarios no tienen turnos fijos, sino que se incorporan de acuerdo con el tiempo que pueden destinar a la institución y apoyan en las ambulancias cuando se requiere.



Preparan operativo patrio

Ante la celebración del Grito de Independencia y el desfile del 16 de septiembre, Cruz Roja Mazatlán prepara un operativo especial para atender posibles emergencias durante ambas jornadas.

Moreno Ramírez explicó que las ambulancias deberán dividirse entre la atención cotidiana de los llamados en la ciudad y la cobertura de los eventos patrios.

El personal voluntario también se sumará a estas labores durante el 15 y 16 de septiembre, reforzando el servicio de emergencia durante las actividades que congregarán a ciudadanos en distintos puntos de Mazatlán.