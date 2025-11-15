$!Suma ‘Huellitas del Bienestar’ nuevas adopciones en inauguración del Sendero de Paz en Parque Central

En el marco de la inauguración del nuevo Sendero de Paz en Mazatlán, ubicado en Parque Central, cuatro gatitos y tres perritos encontraron un nuevo hogar gracias al programa de adopción “Huellitas del Bienestar”, el cual es impulsa la dirección de Ecología y el Gobierno de Mazatlán. Esta nueva jornada en Parque Central contó con voluntarios, miembros del Club Guardianes del Bienestar y personal veterinario de Ecología, quienes se encargaron de llevar a cabo las cirugías de esterilización por medio del camión especial, mismo que hoy regresa a la acción tras salir de reparación. En esta ocasión fueron adoptados los perritos Capitán, Acá y Tamarindo, así como los gatitos Kiri, Mauricio, Rodolfo y Misifu. Mientras que cada familia recibió orientación sobre cuidados básicos y responsabilidad animal por parte de la directora de Ecología y Medio Ambiente, Monserrat Cortés y su equipo de colaboradores.









“Estamos ya en la décima jornada de ‘Huellitas del Bienestar’, y precisamente se hizo en el marco de la inauguración del Sendero de Paz aquí en el Parque Central. También muy felices porque hasta ahorita siendo casi las 11:00 ya se llevaron a seis mascotas, cuatro gatitos y dos perritos”, comentó Cortés Echeagaray. “Además ahorita justamente se están llevando a otro perrito que es de nuestros invitados. A veces estas personas nos dicen que también quieren poner en adopción a sus perros, pero como nosotros no tenemos la capacidad para tener a tantos animalitos, entonces les decimos que los traigan a la campaña y aquí pueden ser adoptados”.





