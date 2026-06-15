Suma Mazatlán 16 muertes por accidentes de tránsito durante 2026

Durante los primeros seis meses de 2026, Mazatlán acumula ya 16 personas fallecidas por accidentes de tránsito en la ciudad, una cifra que continúa en aumento y mantiene en alerta a las autoridades viales, especialmente por la participación constante de motociclistas en dichos incidentes.

Carlos Ordóñez Sandoval, coordinador de Educación Vial de la Delegación de Vialidad y Transporte de Mazatlán, señaló que los dos decesos más recientes corresponden a una joven y a una mujer que perdió la vida tras ser atropellada por un motociclista mientras cruzaba correctamente una conocida avenida.

“Ahorita ya llevamos 16 decesos, otros dos más desde la última vez del registro. Junio empezó con dos muertos, una jovencita y una señora que no tenía nada que ver, sino que al cruzar la calle, en la Avenida Libramiento 2, con un lugar adecuado porque estaba la zona peatonal, un motociclista arrolló a la familia completa, resultando una persona muerta y dos probablemente heridos”, explicó Ordóñez Sandoval.

“Veo muchos comentarios que la gente le echa la culpa a la señora porque iba cruzando, pero dentro de la ley, en el artículo 80, ella tiene su derecho de utilizar la vía pública y de cruzar las calles correctamente, que fue lo que esta familia estaba haciendo. Sin embargo, el motociclista venía a una velocidad considerable y ni siquiera pudo frenar, sino que se llevó a los cuatro peatones con un triste desenlace”.

Sobre el segundo caso, indicó que se trató de una joven que perdió la vida tras derrapar cuando conducía una motocicleta.

Además, informó que la noche del domingo ocurrió otro accidente en la Colonia Olímpica, donde un motociclista chocó contra un camión urbano y resultó gravemente herido.

“Anoche pasó un incidente de otro motociclista también, que chocó contra un camión urbano. Aunque no conozco las causas, al parecer se pasó el alto y resultó gravemente herido. En el video que yo vi se miraba inconsciente, pero si falleció o no, ese dato no lo tengo”.

Ante la participación del transporte público en hechos viales, comentó que durante este año únicamente un camión urbano se ha visto involucrado en un accidente de consideración, a diferencia de 2025, cuando este tipo de vehículos estuvo relacionado con cuatro fallecimientos.

“El año pasado sí hubo varios casos, pero este año es el primer camionero que se ve involucrado. De hecho, la Comandancia de Tránsito fue hace poco a hablar con ellos para invitarlos a que hagan su trabajo de la manera más responsable posible. Creo que se les va a impartir un curso y por parte de nosotros, que trabajamos para el Icatsin, ya se les acaba de dar capacitación también”.

En cuanto al creciente número de incidentes con motocicletas, Ordóñez Sandoval afirmó que el principal motivo detrás de estos hechos sigue siendo la conducta imprudente de muchos conductores que cometen infracciones sin pensar en las consecuencias.

“Sin duda se trata de la irresponsabilidad con la que se maneja en sus motos. Por más que le queramos buscar no hay otra, porque existen dispositivos de seguridad en los puentes, en las aceras y en los semáforos, y sin embargo ellos no los utilizan. Te invito a que vayas a la UAS y veas cuando la circulación está detenida, que ellos al no poderse meter entre medio, hasta se suben a la banqueta”.

Añadió que la recomendación también se aplican para los peatones, quienes en avenidas principales como Ejército Mexicano, prefieren cruzar por la calle cuando los semáforos están en rojo, en lugar de utilizar los puentes, que son una infraestructura construida específicamente para evitar ese tipo de accidentes.