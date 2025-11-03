Suma Mazatlán 42 muertes por accidentes viales, superando los 39 del año anterior

Luego de la muerte de una joven motociclista el pasado miércoles en la avenida Gabriel Leyva, Mazatlán registra un total de 42 decesos por accidentes viales en lo que va del 2025, superando con creces al año anterior que contabilizó 39, reportó el titular de Educación Vial, Carlos Ordóñez.

Esta cifra récord destaca por las 24 muertes en hechos derivados con una motocicleta, los cuales son los más comunes hasta ahora.

Completan la lista cinco muertes de peatones, seis de pasajeros, tres de ciclistas y cuatro de conductores.

“Sí, llevamos ahorita ya desgraciadamente 42 muertos con la última señorita que falleció ahí en el Parque Bonfil; una estudiante, creo que de 22 años, y pues a veces el cometer errores nos causan accidentes. La verdad que en esta actividad de conducir y utilizar la vía pública no nos podemos equivocar, porque nos puede ocasionar la muerte”, dijo Ordóñez Sandoval.

“Desgraciadamente fueron 39 casos el año pasado, ahorita van ya 42. De hecho, de los que más mueren en accidentes de tránsito, el motociclista tiene 24 muertes, el peatón tiene cinco y ciclistas van tres en lo que va del año. Creo la falta de responsabilidad de todos los sectores de la vía pública es lo que causa los accidentes de tránsito. Incluso el peatón ahorita va con el celular mandando mensajes o con audífono y eso hace que pierda la percepción del sonido”.

Con un fin de semana en el que se registraron varios accidentes de tránsito, Ordóñez recalca que nuevamente son los motociclistas los que más se ven involucrados en estos hechos; ya que invaden carriles, se pasan altos y buscan rebasar a los vehículos sin importar el límite de velocidad.

”Estaba viendo que también hubo un choque de dos motociclistas contra un camión, por alcance, creo, y pues es lo mismo; desgraciadamente siguen los motociclistas siendo los principales factores de accidentes viales. Lo repito siempre, que cada vez que hay accidentes, cuatro o cinco están involucrados los motociclistas”.

“En su evento de la Rodada (de la muerte), se dijo que hubo una caída de más de 30 o 40 motociclistas, y son hechos derivados por los mismos, la falta de responsabilidad con la que conducen este tipo de vehículos. A mí me ha tocado ver que no conforme con irse por sus carriles, se brincan al carril contrario, se van en sentido contrario y eso le pueden provocar un accidente con los conductores que se desplazan por su carril de circulación”.

El coordinador de Educación Vial indicó que la motocicleta no es un vehículo malo, sino que el que hace actos irresponsables es el conductor con su manera de utilizarla. Es por eso que llama a fijar una fuerte responsabilidad hacia las reglas al momento de utilizarla en la vía pública.