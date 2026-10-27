$!Suma Mazatlán otra jornada de doble arribo con más de 7 mil pasajeros

Con más de 7 mil pasajeros a bordo, arribaron al puerto los cruceros Voyager of the Seas y Discovery Princess este martes, donde los cruceristas descendieron para realizar paseos por los principales atractivos turísticos de la ciudad. Por segundo día consecutivo, Mazatlán recibió un doble arribo de cruceros turísticos internacionales, con lo que se mantiene la actividad el turismo naviero durante esta semana y se estima una derrama económica de 11 millones de pesos, según datos compartidos por la Secretaría de Turismo de Sinaloa. De acuerdo con la información compartida por la dependencia estatal, el Voyager of the Seas arribó con 3 mil 533 pasajeros y mil 216 tripulantes, mientras el Discovery Princess, transportó a 3 mil 581 pasajeros y mil 346 integrantes de su tripulación.







Durante su estancia en Mazatlán, los cruceristas realizaron paseos por la ciudad y el malecón, uno de los principales atractivos del destino por su extensión frente al mar y los distintos espacios desde los que se puede apreciar la bahía. El paseo costero permite a los visitantes conocer parte del paisaje del puerto y desplazarse hacia diferentes sectores turísticos, donde se concentra una oferta de restaurantes, comercios y servicios de transporte. Además del malecón, el Centro Histórico y la Zona Dorada forman parte de los principales puntos de interés para quienes llegan a Mazatlán por vía marítima, debido a su oferta cultural, gastronómica y comercial.







En el Centro Histórico destacan espacios como la Plazuela Machado y sus alrededores, mientras que en la zona del Centro se encuentran la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción y el mercado municipal José María Pino Suárez, sitios que permiten conocer parte de la arquitectura, las tradiciones y la actividad cotidiana del puerto. Por su parte, la Zona Dorada concentra establecimientos de alimentos y bebidas, tiendas de artesanías y recuerdos, así como accesos a playas que forman parte de la oferta recreativa del destino.





