Suman 1,200 fichas para preinscripciones en la UAS, la mayoría en ciencias de la salud y tecnologías en Mazatlán

Con una proyección de crecimiento de 8 a 12 por ciento en alumnado, desde el 23 de febrero inició el registro de preinscripciones en la Universidad Autónoma de Sinaloa y a la fecha suman ya 10 mil las fichas tramitadas en línea de un total de 30 mil disponibles que se están ofertando para escoger a su alumnado para el próximo ciclo escolar.

De las 10 mil fichas registradas a nivel Estado, 3 mil son de la zona centro y mil 200 han sido tramitadas en las diversas carreras que la universidad ofrece en la parte sur, explicó el Vicerrector en la zona sur de la UAS Manuel Iván Tostado Ramírez.

Dijo que son las carreteras de tecnologías y del área de la salud las más demandadas y el resto han tenido que ser compactadas como Sociología y Trabajo social en un solo grupo.

“Eran alrededor de 10 mil las fichas asignadas, de las cuales, obviamente el área de la licenciatura en Médico General, es la que tenía mayor demanda. En el caso de la Unidad Regional Centro, que es donde está la la matriz de esta Facultad de Medicina, eran alrededor de 3 mil fichas tan solo en Culiacán. Aquí en Mazatlán, que es la Unidad Académica que nos toca como unidad regional, eran alrededor de mil 100 a mil 200 fichas las asignadas”, indicó.

Especificó que el cúmulo del total la mayor demanda de carreras se centran en el área de la salud, además de la licenciatura en Médico General, Enfermería, Nutrición, Educación Física, Deportes, Químico Farmacobiólogo y Odontología, etcétera.

“Ya el cúmulo de todas ellas alcanzaban las 10 mil y sumadas a las fichas del medio superior, que iniciaron el lunes 23 de febrero y que sigue vigente ese proceso, son ya alrededor de 30 mil fichas las que la Universidad Autónoma de Sinaloa ha asignado en esta semana, porque apenas ayer es una semana completa a partir de que se abrió el portal”.

El martes 3 de marzo fue abierto el bloque B de las carreras de Ingenierías y Tecnologías, así que invitó a los aspirantes o padres de familia a qué tramiten la ficha a través del portal oficial preinscripciones.uas.edu.mx si aspiran a Ingeniería Civil, Procesos Industriales, Diseño Industrial, Informática, tanto la licenciatura en Informática como Ingeniería en Sistemas.

“Todas las asignaturas, materias y disciplina del área de las ingenierías y tecnologías, desde este martes es el día en que tienen abierto ya el portal, inició a las 8 de la mañana y continuará abierto pues todo lo que es este este mes hasta el día 27 de marzo, que es cuando es es el periodo vacacional de Semana Santa y de Pascua”.

Y para este miércoles, continúa con el bloque C, para quienes les interese las licenciaturas de las Ciencias Sociales y Humanidades, quienes quieran estudiar Administración de Empresas, Contabilidad, Derecho, Trabajo social, Ciencias de la Educación.

Recalcó que para realizar el trámite en línea de la ficha en portal oficial de preinscripciones solo implica el pago de 500 pesos y lo va pidiendo en el paso a paso.

“La Universidad está garantizando cobertura universal y todo aspirante a cualquiera de las carreras, va a alcanzar su ficha. Lo importante es que el padre de familia, el aspirante haga todo el proceso. Una vez que le llega el correo con el usuario y la contraseña, regresan al portal, descargan un recibo de pago, el recibo de pago es de 500 pesos y cuando transcurren los 24 horas posterior al pago, la misma plataforma que habilita el proceso para que continúes cargando los documentos”.

Y detalló el tipo de documentos que se están solicitando para que los tengan a mano.

“Cargar los documentos en un PDF legible del Acta de Nacimiento, una constancia parcial de calificaciones, datos básicos de un estudiante. Una vez que están legibles y los acredita el control escolar de la unidad académica, termina con un BB pase de ingreso, que es una fichita donde viene la fotografía del estudiante, viene la unidad académica la cual tú solicitaste y por ende el domicilio donde se encuentra ubicada dicha dicho plantel. Con eso ya el alumno está listo administrativamente, empieza a estudiar porque el sábado 23 de mayo hay que aplicar el examen”.

El Vicerrector adelantó que también se va a iniciar el próximo mes de agosto con la bimodalidad académica que va a consistir en combinar algunas asignaturas que no son prácticas, en su mayoría sus contenidos temáticos son teóricos para que se puedan impartir con este método virtual y presencial

¿Qué significa eso? Explicó que algunos días habrá clases presenciales y otros días se complementarán en las aulas virtuales, aclarando que no es como en pandemia que de manera improvisada pues cada docente estructuraron su sus clases, sus contenidos, sus actividades y a través de un medio de comunicación virtual como fue Zoom, Google Meet o o Teams desarrollaron sus clases.

Aquí aplicarán toda una metodología académica, donde se van a estructurar los cursos a nivel colegiado con los diferentes docentes que imparten una asignatura, se coordinarán con definir los contenidos temáticos, las actividades que deben de integrar esas asignaturas, las rúbricas de evaluación, la metodología efectiva para garantizar la calidad educativa y el aprendizaje significativo de los estudiantes.

“Eso nos va a brindar mayor capacidad utilizando la misma estructura. Las aulas virtuales también, entonces la bimodalidad también aplicaría en las Ciencias de la Salud que consideramos que es la más difícil. Mientras que el área de ciencias y humanidades, así Tecnologías no tendrán tantos problemas”.

Aprovechó para destacar el programa de credencialización digital y escaneo para evitar extorsiones o secuestro virtuales, calificándolo de exitoso y bien aceptado por el alumnado y padres de familia.

“Pues hasta ahorita ya no hemos tenido ningún otro susto, gracias a Dios. Se implementó, derivado de aquel intento de secuestro virtual de una estudiante de la Prepa Mazatlán de segundo año, de manera inmediata se reforzó la campaña de concientización sobre cómo evitar o prevenir una extorsión, la denominamos el acuerdo cuida de extorsión. Donde vienen una serie de pasos básicos para que cualquier trabajador o cualquier persona, independientemente de la universidad o no, cualquiera podemos ser víctima de una extorsión telefónica, de un secuestro virtual y ahí venían en esos carteles que se publicaron en las redes oficiales de los diferentes unidades académicas, se pegaron en los muros de las escuelas, de los accesos y demás, cómo evitar no ser víctima de una extorsión”.

“La verdad, los padres de familia que nos toca coincidir ahí en las instalaciones de de las prepas, nos han agradecido las autoridades, tanto del plantel o de aquí de la Vicerrectoría, por la implementación. Lo que ellos manifiestan es que están más tranquilos porque saben en qué momento su hijo realmente está al interior de la de la universidad, de los espacios escolares y se dan cuenta en qué momento abandona la instalación escolar para ellos tener ya contemplado en cuánto tiempo deberá de arribar a su domicilio e inclusive por los estudiantes también ha sido aceptado el método”.