Suman 20 kilómetros de limpieza en canales de Mazatlán para prevenir inundaciones, informa Alcaldesa

Al realizar la supervisión de la limpieza del canal en la Colonia Burócrata, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez informó que se lleva un avance de 20 kilómetros en la limpieza de canales en Mazatlán para prevenir inundaciones ante la próxima temporada de lluvias y esta semana se van a intensificar los trabajos.

“Ahorita venimos a supervisar el canal de aquí del Burócratas, hemos avanzado ya con la limpieza de canales porque es muy importante frente a la temporada de lluvias, tenemos un programa especial en el cual ya hemos avanzado 20 kilómetros de limpieza de canales”, expresó.

“Esta semana se van a intensificar los trabajos, vamos a limpiar 5 kilómetros de canales que son en distintos puntos, tenemos en Urbi Villas, en Pradera Dorada, en la Genaro Estrada y otros puntos de la ciudad, así es que vamos a estar en esta semana continuando los trabajos y avanzando 5 kilómetros más”.

La próxima Temporada de Ciclones Tropicales en el Océano Pacífico iniciará el próximo 15 del presente mes y concluirá el 30 de noviembre, en tanto que en el Océano Atlántico la próxima temporada de Ciclones Tropicales comenzará el 1 de junio y también terminará el 30 de noviembre.

La Presidenta Municipal dio a conocer que también se está contratando a equipos especiales, maquinaria para los canales que son más difíciles de limpiar y que equivalen a 11 kilómetros de longitud.

”Esto que están viendo hoy es con recursos propios del Municipio, con la mano de obra de compañeras y compañeros de Obras Públicas y la próxima semana ya empezarían en Urías con los trabajos ya que son de contratación, ese es un monto de 5 millones de pesos de 11 kilómetros más, son la Quinta Chapalita, Hogar del Pescador, La Foresta”, continuó Palacios Domínguez.

”En resumen ya llevamos 20 (kilómetros de canales donde ya se hizo la limpieza), esta semana avanzamos con 5 y con los que son de contrato que 11 kilómetros da un total de 36 de los 56 kilómetros que debemos de limpiar, entonces ya hemos avanzado bastante bien y estamos ahora que vienen las lluvias considerando hacer en algunos casos doble limpieza de canal”.

Llamó a la población a que ayude a no tirar basura a los canales pluviales, a reportar al número telefónico 072 los lugares en donde se acumula mayor número de basura en los canales para que no se obstruyan en la temporada de lluvias.

También recordó que se tiene la Jornada de Limpieza “Mazatlán te quiero limpio” todos los sábados a las 7:00 horas, se acude a colonias, playas, canales pluviales y también se aprovecha para hacer descacharrización y en algunos casos fumigaciones que se requieran.

”Entonces pueden marcar al 072 y pedir, en caso de que los vecinos, las vecinas vean que hay objetos grandes como colchones, refrigeradores, tiran toda clase de cosas a veces los ciudadanos, que nos ayuden a reportar al 072 para hacer ese trabajo de descacharrización”, reiteró Palacios Domínguez.

”Ahorita como les mencionaba este programa de limpieza de canales es importantísimo para la mitigación de inundaciones frente a la temporada que ya viene de lluvias aquí en Mazatlán”.

La limpieza y desazolve que supervisó la Alcaldesa se realiza con apoyo de maquinaria pesada y el material se retira del lugar en camiones de volteo.

Algunos vecinos le pidieron retirar el material cerca del puente vehicular a desnivel ubicado entre las avenidas Múnich y Rigodanza, para prevenir inundaciones durante la próxima temporada de lluvias fuertes.