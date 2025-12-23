Suman 207 detenciones durante el operativo Guadalupe-Reyes en Mazatlán: SSPM

Una serie de resultados favorables son los que se han registrado en el Operativo Guadalupe-Reyes al realizar un total de 207 detenciones, consolidándose como una estrategia efectiva para mantener el orden y la seguridad durante la temporada decembrina, aseguró la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Jaime Othoniel Barrón Valdez, tan solo al corte de este martes 23 de diciembre, se han atendido más de 200 situaciones que requirieron la intervención de la Policía Municipal, reflejo de una presencia preventiva constante y de una respuesta oportunidad ante incidentes que podrían poner en riesgo a la ciudadanía.

Barrón Valdez expresó que estas detenciones en su mayoría han sido por faltas administrativas, relacionadas principalmente con alterar el orden público y causas de actos de molestia.

“Ha habido buenos resultados, de hecho, hasta ahorita ha habido 207 detenciones por faltas administrativas, hubo cinco personas detenidas por delito, tres por contar con orden de aprehensión, una por tránsito de vehículo con reporte de robo y una por robo simple a comercios”, comentó.

“Asimismo, se aseguraron tres vehículos con reporte de robo y 12 motocicletas con reporte de robo en la semana. Ahorita no hemos tenido afectaciones en las zonas comerciales o en plazas, en lo que es el centro”, agregó.

El secretario de Seguridad Pública destacó que dichas intervenciones forman parte de una estrategia de proximidad y disuasión que busca contener conductas de riesgo antes de que deriven en hechos delictivos de mayor impacto.

Además, mencionó que este dispositivo de prevención tiene como objetivo el salvaguardar la integridad de la población, mantener el orden público y proteger el patrimonio de las familias mazatlecas en un periodo de alta movilidad y actividad comercial.

Barrón Valdez explicó que el Operativo Guadalupe-Reyes no se limita a acciones reactivas, sino que privilegia la prevención, presencia policial constante y la atención inmediata a reportes ciudadanos, apoyándose en la coordinación interinstitucional y la vigilancia estratégica tanto en zonas urbanas como en accesos carreteros.

Finalmente, el secretario de Seguridad Pública de Mazatlán reiteró que este dispositivo se mantendrá activo durante el resto de la temporada, ajustándose de manera flexible a la dinámica de la ciudad con el compromiso de garantizar condiciones de seguridad y tranquilidad para residentes y visitantes en el puerto, al mismo tiempo que se refuerza el combate a delitos como el robo de vehículos.