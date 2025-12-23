Suman 25 kilos de pirotecnia asegurados en Mazatlán: PC

Hasta el momento suman ya cerca de 25 kilos de pirotecnia de trueno los asegurados en Mazatlán y continúan los operativos en contra de la venta y uso de este tipo de artefactos para prevenir algún incidente en niños y adultos, informó el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“Sí hubo decomisos, van alrededor de 25 kilos de pirotecnia de trueno que se han recogido, básicamente es producto que estamos tratando de evitar que les llegue a los niños y que tengamos algún incidente”, agregó.

“Obviamente van a continuar los operativos, van a ser aleatorios en toda la ciudad, y estamos atendiendo todos los reportes que han salido, el día de ayer salió un reporte en Mañanitas, se atendió y no se ubicó a ninguna persona ni nadie vendiendo en la zona”.

Hasta la mañana del lunes se habían decomisado entre 10 y 15 kilos de pirotecnia de trueno en Mazatlán y el resto de los 25 kilos se aseguraron la tarde del mismo 22 de diciembre en el Tianguis de la Colonia Benito Juárez y en el Centro de la Ciudad, dio a conocer.

El operativo la tarde del lunes se hizo en conjunto con Oficialía Mayor del Ayuntamiento a través de la Subdirección de Comercio y con Protección Civil con lo que se está reforzando el trabajo de fin de año.

Recalcó que no se permite la comercialización de ningún producto pirotécnico de trueno por la peligrosidad que representa tanto para niños como para adultos.

También reiteró el llamado a los padres de familia para que no le compren este tipo de productos a sus hijos para prevenir lesiones o algún otro incidente.