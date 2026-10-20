Suman 30 muertes por accidentes viales en Mazatlán en lo que va del año

Un total de 30 personas han fallecido en accidentes de tránsito en Mazatlán en lo que va del 2026, de las cuales 19 eran motociclistas y seis peatones, informó Carlos Ordoñez Sandoval, coordinador de Educación Vial en el municipio.

Señaló que el caso más reciente corresponde a una joven que murió en un percance sobre la Carretera Internacional, frente al Centro Penitenciario El Castillo mientras viajaba en una motocicleta, aunque reconoció desconocer si era quien conducía o viajaba como acompañante.

Sin embargo, señaló que, con este fallecimiento, los motociclistas siguen siendo el grupo con mayor número de víctimas mortales, al concentrar más de seis de cada 10 decesos registrados este año.

“Lamentablemente tuvimos un accidente con un deceso de una señorita, no sé si venía de acompañante o venía conduciendo ella, allá frente al Cereso, en la Carretera Internacional. Con ella, pues, ya suman 30 decesos en lo que va del año”, comentó.

Como referencia, el coordinador de Educación Vial mencionó que 2025 concluyó con 53 personas fallecidas por accidentes de tránsito, y aunque el acumulado actual es menor a ese cierre anual, todavía faltan noviembre y diciembre, incluida la temporada de posadas.

“El año pasado fueron 53 decesos, hoy tenemos 30 y todavía nos falta lo que viene siendo noviembre, diciembre y sus posadas. Pues esperemos que ya no surjan más decesos”, declaró.

Al hablar sobre los percances registrados recientemente, consideró que la falta de responsabilidad al utilizar la vía pública es uno de los principales factores que propician accidentes.

En este sentido, explicó que estas situaciones ocurren diariamente y las relacionó con conductas en las que los usuarios buscan avanzar primero, sin considerar a las demás personas que comparten las calles.

“Los accidentes se dan a diario por la falta de responsabilidad que tenemos nosotros al utilizar la vía pública”, dijo.

Desde su perspectiva, el problema también radica en que conductores y otros usuarios actúan como si fueran los únicos que tienen derecho a utilizar los espacios, lo que dificulta la convivencia vial.

“No sabemos compartir los espacios con los demás usuarios. Siempre tenemos el síndrome de que somos egoístas: primero yo, luego yo y al último yo. Por eso es que se da ese tipo de situaciones, ese tipo de accidentes”, manifestó.

Insistió en que las decisiones de quienes transitan por las calles pueden generar condiciones de riesgo y que modificar esas conductas es necesario para prevenir nuevos percances.

“Los accidentes son evitables todos. Los accidentes se dan, lo he repetido, porque nosotros los provocamos, nosotros los andamos buscando”, señaló.

Ordoñez Sandoval también señaló el reciente choque entre una camioneta que realiza labores de mantenimiento ferroviario con un automóvil, el cual ocurrió en el crucero sobre el Paseo del Atlántico el lunes 19 de octubre.

Por tal motivo, señaló que este hecho llama la atención y es un ejemplo para recordar que, conforme al reglamento, los vehículos que se desplazan sobre rieles tienen preferencia de paso sobre los demás.

“Ayer me llamó mucho la atención un accidente que hubo de una camioneta que le da mantenimiento a las vías contra un vehículo, en un crucero. Ahí lo marca el reglamento, los vehículos que se desplazan sobre rieles tienen derecho de paso”, declaró.

Otro de los hechos abordados fue el accidente reciente en carretera en el que dos ciclistas fueron alcanzados por un vehículo, donde, de acuerdo con su interpretación de las imágenes del percance, el conductor intentó rebasar por el lado derecho y perdió el control de la unidad antes de llegar hasta los deportistas.

“Me tocó ver las imágenes y perdió el control y, al final de cuentas, tuvo el accidente o les llegó por alcance a los ciclistas”, dijo.

Al respecto, el funcionario indicó que ambos sufrieron lesiones menores y consideró que el conductor alcanzó a realizar una maniobra para esquivarlos, lo que habría evitado consecuencias mayores.

Además, mencionó que los deportistas acostumbran circular con un vehículo de apoyo como medida de protección durante sus recorridos.

Sin embargo, pidió a los ciclistas extremar precauciones y mantenerse en el extremo derecho. Durante su explicación planteó el uso del acotamiento como una medida para darles mayor seguridad.

“Sería importante recalcarles e invitar a los ciclistas a que tomen sus medidas de precaución y que siempre anden, como lo marca el reglamento, por su extrema derecha”, expresó.

De esta forma, Ordoñez Sandoval reiteró que la prevención depende de un uso responsable de la vía pública y de que cada persona considere la presencia de los demás usuarios, ante un acumulado de 30 fallecimientos y con poco más de dos meses pendientes para concluir el año.