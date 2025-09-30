Suman 38 muertes por accidentes viales en Mazatlán, uno menos que los registrados en el 2024

Con tres meses aún por delante para finalizar el año, Mazatlán ya registra 38 fallecimientos por hechos viales, lo que coloca al municipio al borde de superar las cifras del 2024, donde se registraron 39 decesos por esta causa.

Ante esta situación, autoridades del Departamento de Educación Vial encendieron las alarmas, advirtiendo que históricamente diciembre suele ser el mes más crítico en este tipo de incidentes.

El titular de la dependencia, Carlos Ordoñez Sandoval, expresó que las estadísticas reflejan un panorama preocupante ante el incremento de víctimas fatales que se han registrado sobre todo en los últimos meses en accidentes viales.

“Desgraciadamente llevamos 38 muertos en lo que va del año y todavía nos quedan octubre, noviembre y diciembre. En diciembre la cifra suele aumentar porque vienen las posadas, las fiestas, el exceso de velocidad y el estado de ebriedad”, comentó.

Ordoñez Sandoval destacó que en lo que respecta a las cifras, de las víctimas 22 eran motociclistas, mientras que el resto corresponden a 5 peatones, 5 pasajeros, 3 ciclistas y 3 conductores.

“Nosotros pedimos a la ciudadanía a que sean más responsables al conducir, a utilizar la vía pública para que no se vean involucrados en accidentes de tránsito y sobre todo evitar que se pierda una vida”, declaró.

De acuerdo con el funcionario, la mayoría de los percances se relacionan con errores humanos y distracciones, entre ellos, el uso de celular tanto por parte de los peatones como de los conductores.

“Hemos detectado muchos peatones que van con auriculares, que mandan mensajes y no se fijan al cruzar; mientras que los conductores vienen con el celular al volante. Todos los accidentes se dan porque alguno de los participantes cometió un error”, señaló.

Siguen motociclistas encabezando estadísticas

Ordoñez Sandoval destacó que los motociclistas encabezan cada año las estadísticas de mortalidad, siendo los principales involucrados en accidentes de tránsito, por lo que pidió a este sector de la población extremar precauciones, sobre todo a evitar prácticas de riesgo.

Entre estas prácticas de riesgo se encuentran los ‘arrancones’, actividad que se ha desarrollado en la avenida José Luis ‘Peche’ Rice o la avenida del Delfín en los últimos meses, que podrían derivar en percances graves.

“Sabemos que los jóvenes buscan la adrenalina, la emoción, sentir el viento en la cara, pero estas actividades pueden terminar en tragedias. Un accidente no solo cobra la vida del conductor, también deja un dolor profundo a sus familias”, comentó.

Con la finalidad de atender este problema desde la prevención, Educación Vial implementó un programa de capacitación en planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa.

El funcionario expresó que gracias a un convenio firmado con la institución, se ha acudido directamente a los salones para instruir a los jóvenes que ya conducen, pero que no cuentan con la edad o posibilidad de tramitar una licencia.

“La idea es capacitarlos en el uso correcto del vehículo, en el respeto a las normas de tránsito y en los riesgos de prácticas irresponsables como las rodadas”, dijo.

Finalmente, Ordoñez Sandoval exhortó a los mazatlecos a ser más responsables al conducir y transitar por la vía pública, pues de no revertirse esta tendencia, Mazatlán podría cerrar el 2025 con una cifra de decesos por accidentes viales superior a la del año anterior.

“Pedimos a la gente que tome conciencia, que se cuide y que cuide a los demás. No queremos que en estas fiestas decembrinas tengamos que lamentar más muertes en nuestras calles”, puntualizó.