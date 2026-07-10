$!Suman 4 rostros más a mural de personas desaparecidas en Mazatlán

MAZATLÁN._ Cuatro nuevos rostros fueron integrados al mural de personas desaparecidas ubicado en el puente vehicular El Conchi por parte del colectivo de buscadoras Por las Voces Sin Justicia, convirtiendo una vez más este espacio en un reflejo de la crisis que enfrentan cientos de familias en el puerto. Fue durante este viernes cuando miembros de este colectivo se dieron cita para realizar la pinta de estos rostros, correspondientes a personas reportadas como desaparecidas en la región. Las imágenes agregadas son las de Sandra Edith Huerta Valdez, Luis Abel Amaya Avitia, Daniel Palomares Llanes y Carlos Camacho Mariscal, cuyos familiares continúan exigiendo información sobre su paradero, informó Alejandra Martínez Carrizales, representante del colectivo.

“El día de hoy vamos a colocar cuatro rostros más, algunos son desaparecidos de 2025 y uno es de 2024, y entre ellos está una mujer que también vamos a agregar aquí al mural, pues es muy importante visibilizarlos, sobre todo en este punto donde hay mucho tránsito. Son muchas las personas que ven estos rostros día a día”, comentó. “Es importante que los vean, que sepan que están ahí, que seguimos buscándolos. Sabemos que nos hacen falta más rostros, pues yo creo que paredes le hacen falta a Mazatlán para llenar tanto desaparecido que hay”. La actividad incluyó trabajos de limpieza y rehabilitación del mural, una labor que las madres buscadoras realizan periódicamente para conservar visible este espacio de memoria y exigencia de justicia, donde continúan sumando nuevos nombres e imágenes debido al aumento de desapariciones.

Martínez Carrizales señaló que el mural se encuentra en un punto estratégico de la ciudad, donde diariamente es observado por cientos de personas, lo que contribuye a mantener vigente la búsqueda de quienes permanecen ausentes. La representante del colectivo destacó que la importancia del mural radica en recordar a la sociedad que detrás de cada fotografía existe una familia que continúa esperando respuestas. Además, mencionó que el espacio únicamente reúne los casos vinculados al colectivo, pero existen muchas más personas desaparecidas en Mazatlán y el sur de Sinaloa que también merecen ser buscados.

Martínez Carrizales lamentó que el número de casos continúe incrementándose, destacando que en la actualidad son más los rostros que se agregan al mural que los que pueden borrarse tras la localización de una persona, situación que refleja la dimensión de la crisis de desapariciones que enfrentan las familias. Asimismo, hizo el señalamiento sobre las dificultades que enfrentan los colectivos en sus labores de búsqueda destacando que persisten obstáculos institucionales y una falta de información oportuna por parte de algunas autoridades encargadas de atender estos casos, lo que genera incertidumbre entre los familiares. “Agradecemos el apoyo que nos brindan las autoridades, pero es un llamado a que nos hace falta más seguridad. Vamos nada más por valientes y por el amor a nuestros desaparecidos”, declaró.