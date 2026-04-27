$!Suman casi 300 mil los becarios en Sinaloa de la Beca Rita Cetina

En Sinaloa suman más de 3 mil millones de pesos los que se han distribuido entre estudiantes a través de la Beca Rita Cetina. Y son 296 mil 500 los becarios que se tienen en la entidad, de los 7.5 millones que en todo el País cuentan hasta la fecha con la Beca Rita Cetina del nivel media superior y superior, indicó el coordinador nacional del Programa de Becas Julio César León Trujillo. Con estos apoyos, se destacó, se ha logrado reducir el nivel de deserción de un 11.7 por ciento que se tenía en el ciclo 2017-2019 a 8.3 por ciento en el nivel medio superior

Julio César León Trujillo encabezó este lunes la capacitación regional de Becas Bienestar para la entrega masiva de tarjetas de la Beca Rita Cetina en Mazatlán. “Aún y con la beca, sí en la medición que tenemos es de 2017-2018, la deserción escolar estaba más o menos en 11.7 y cuando se universalizó la educación media superior baja a 8.3 bastantes puntos porcentuales. Es la medición que tenemos”. Y estimó que con la beca en primaria el efecto también será positivo, respondiendo a la consolidación de los operativos en territorio y que ha posicionado a las becas bienestar como referente nacional.

Fue aquí donde habló de la operación del programa de becas en educación básica para los servidores educativos de Becas Bienestar provenientes de Sonora, Sinaloa y Nayarit, quienes serán los responsables de la entrega de 54 mil 763 tarjetas que se incorporan al programa Rita Cetina en nivel primaria. La jornada de trabajo se realizó bajo la coordinación del coordinador nacional, quien destacó la importancia de homologar procesos y garantizar que el apoyo llegue de manera directa, sin intermediarios, a las familias beneficiarias. Durante la capacitación, se abordaron temas clave como logística de entrega, validación de datos, atención a padres de familia y mecanismos de transparencia. La titular de Becas Bienestar en Sinaloa, Danisa Flores Ojeda, destacó que el programa Rita Cetina busca garantizar la permanencia escolar de estudiantes de primaria mediante un apoyo económico bimestral. Con esta nueva incorporación de más de 54 mil tarjetas, se amplía la cobertura en la región.