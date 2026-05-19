$!Suman casi 500 quejas ante Profeco por presuntos cobros excesivos de la CFE en el sur de Sinaloa

“Hay gente con cobros desde 3, 5, 6, 10 y hasta 40 mil pesos, como la señora de El Pozole a la que le llegaron veintitantos mil pesos. ¿A dónde vamos a llegar? A como estamos la necesidad aquí ahorita en Sinaloa, la inseguridad y todo, yo no sé por qué se ensañan con las familias mazatlecas o con las familias de Sinaloa por irnos cargando más y más de piedritas”, dijo.

Lo anterior fue parte del reclamo que Sugey García, representante de más de 280 afectados por alzas en los cobros de los recibos de luz de distintas colonias de Mazatlán.

Esto, a fin de que la institución los ampare de cortes de energía eléctrica en lo continúa el proceso de reclamo para que la CFE les reduzca el cobro, que no podrán pagar ni a plazos.

Primeramente, en Rosario se formó un frente de afectados porque los recibos de luz les llegaron impagables, por lo que decidieron empezar acciones de protesta y al día de hoy han interpuesto 210 quejas ante la Profeco en Mazatlán.

Desde la semana anterior a la fecha, usuarios de la zona sur del estado se han quejado por el aumento en sus recibos.

MAZATLÁN._ Casi 500 amparos se han presentado ante la Procuraduría Federal del Consumidor por presuntos cobros excesivos en el servicio de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

La comerciante señaló que actualmente la población no está en condiciones de enfrentar abusos, por lo que buscarán el amparo de la Profeco y protestar ante el SAT, además de empezar con apagones simultáneos.

“La mera verdad que yo no estoy de acuerdo, me imagino que la gente que está presente aquí tampoco, no está de acuerdo en sus consumos de luz. Pero la mera verdad, no dudo que lo hayamos consumido. El aire se prende a la misma hora, se apaga a la misma hora, pero ¿por qué subieron la tarifa? ¿Por qué no tenemos la tarifa más baja como la tiene Culiacán?”, cuestionó.

Sugey hizo un llamado al resto de la ciudadanía que les llegó alto el recibo de luz, que no lo paguen y presenten su denuncia que les protegerá de que no les corten el servicio,. en lo que resuelven.

“Vamos a empezar a hacer apagones en Mazatlán para que a ellos como Comisión les empieza a afectar en sus máquinas, no sé, pero vamos a empezar con unos apagones”.

Por su parte, Laura Mora, voz de más de 200 familias de diversas comunidades de Rosario, acudió con un grupo de representantes ante la Profeco en Mazatlán para solicitar el amparo de la instancia y sea revisado cada caso.

“Vienen aproximadamente 210 carpetas. Son usuarios afectados por el cobro excesivo y nos faltaron muchísimos más, pero la verdad el tiempo no alcanzó. Pero sí vamos a volver a venir y vamos a traer más, más quejas”.

Laura detalló que las carpetas contienen la queja oficial de la demanda por considerar un abuso la cifra que la CFE les está cobrando, comparando al gasto promedio del historial en los recibos.

“En cada carpeta vienen los comprobantes, o sea, el recibo, el último recibo que es el de la queja, la credencial, copias de la credencial, todo en copias y el formato que nos dieron a llenar en la Profeco para hacerla oficial y que nos ampare de que no nos corten la luz en lo que se resuelve el proceso”.

La usuaria afectada comentó que desde el viernes empezaron manifestándose en las oficinas en Rosario, pero no hubo ninguna posible solución.

“Entonces, no, nos dieron ninguna solución, por eso decidimos venir ayer lunes para acá. Nos vinimos, pedimos apoyo a la Presidenta para para el transporte. Ella nos puso el camión, nos puso el combustible, el chofer y pues gracias a eso nos pudimos venir los que pudimos, porque todos trabajamos. Y ya nos vinimos a poner la queja y a llevar el formato para los que faltaron, los que no pueden venir, apoyarlos”.

Agregó que hay mucha gente afectada de las comunidades que no puede trasladarse y moverse y por eso decidieron apoyarles, pues los cobros reportados no bajan de 5, 10, 15 hasta por 23 mil pesos, cantidad que definitivamente no van a poder pagar.

Laura pidió a los legisladores, gobiernos y a la CFE que revisen las quejas que se están generalizando contra los cobros altos de luz que están aplicando.

“Hagan algo, por favor, que no nos dejen nada más así, que nos escuchen y nos atiendan, que de verdad necesitamos apoyo, es mucho el abuso. O sea, esta vez sí necesitamos el apoyo. Normalmente siempre nos quejamos de muchas cosas, pero en esta ocasión es un abuso, es un abuso para muchas familias, no nada más para una”, reclamó.