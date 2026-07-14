$!Suman casi 800 incendios en baldíos en Mazatlán durante 2026; mientras que los siniestros en vehículos pasan los 80

Los incendios en terrenos baldíos continúan encabezando la lista de emergencias que atiende cada semana el Cuerpo de Bomberos Mazatlán, al registrar cerca de 800 siniestros en lo que va de 2026, una cifra que mantiene en alerta a la corporación debido a que podría superar por mucho el registro del año pasado.
El comandante de Bomberos Mazatlán, Saúl Robles, informó que aunque los incendios de vehículos han incrementado durante la temporada de calor, los ocurridos en predios abandonados o descuidados siguen siendo el problema más recurrente ante la falta de mantenimiento por parte de los propietarios.
“Ya casi tenemos los 800 incendios de baldíos en lo que va del año y apenas vamos prácticamente a la mitad. El año pasado apagamos mil 100 incendios de baldíos; no baja la cifra. Esos incendios son los que van a la punta porque muchas veces el dueño no limpia, no cerca y no prohíbe la entrada a sus terrenos”, señaló Robles Chávez.
Explicó que el incremento de las temperaturas favorece también los incendios de vehículos, los cuales generalmente están relacionados con la falta de mantenimiento preventivo o con reparaciones realizadas en talleres que no cuentan con certificación; por lo que recomendó acudir únicamente a lugares especializados.
“Generalmente en la temporada de calor aumentan este tipo de emergencias. Suceden por descuidos del usuario, porque no revisan niveles de agua o aceite, por fallas eléctricas o por reparaciones del aire acondicionado hechas en talleres que no están certificados. Sabemos que la ciudad ha crecido, pero lo que no es normal es que no aprendamos de los casos que ocurren todos los días. Hay situaciones que se pueden prevenir con mayor conciencia”.
Detalló que hasta el momento, la corporación ha atendido 81 incendios de vehículos, de los cuales 70 corresponden a automóviles particulares, además de cuatro pipas, dos autobuses y cinco motocicletas; hechos que han duplicado las emergencias en los últimos años de 150 a 300.
“Ahorita tenemos 81 incendios de vehículos, de los cuales 70 son vehículos particulares. Tenemos cuatro incendios de pipas, dos autobuses y cinco de moto. Pero si te fijas, lo más común es que se queme un vehículo particular. Hace poquito tuvimos un incendio de una pipa y hace días tuvimos un incendio de un autobús también”.
“Entonces, 81 incendios de vehículos es una estadística alta a lo que era antes Mazatlán. De hecho, nosotros en la estadística vemos que hace 5 años atendíamos 120, 130 emergencias mensuales, y actualmente atendemos 250, 300 emergencias; es decir, más del doble”.
Además de los incendios en baldíos y vehículos, la corporación de Bomberos Mazatlán ha atendido este año 154 incendios en casa habitación, cinco de ellos con personas lesionadas por quemaduras graves, siendo el caso más reciente uno registrado en la colonia Loma de Ébano.
Por otro lado, también suman 151 emergencias relacionadas con fugas de gas, originadas principalmente por fallas en tanques estacionarios, cilindros de 30 kilogramos, estufas, reguladores, mangueras e instalaciones que no reciben mantenimiento periódico.