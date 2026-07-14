$!Suman casi 800 incendios en baldíos en Mazatlán durante 2026; mientras que los siniestros en vehículos pasan los 80

Los incendios en terrenos baldíos continúan encabezando la lista de emergencias que atiende cada semana el Cuerpo de Bomberos Mazatlán, al registrar cerca de 800 siniestros en lo que va de 2026, una cifra que mantiene en alerta a la corporación debido a que podría superar por mucho el registro del año pasado.

El comandante de Bomberos Mazatlán, Saúl Robles, informó que aunque los incendios de vehículos han incrementado durante la temporada de calor, los ocurridos en predios abandonados o descuidados siguen siendo el problema más recurrente ante la falta de mantenimiento por parte de los propietarios.

“Ya casi tenemos los 800 incendios de baldíos en lo que va del año y apenas vamos prácticamente a la mitad. El año pasado apagamos mil 100 incendios de baldíos; no baja la cifra. Esos incendios son los que van a la punta porque muchas veces el dueño no limpia, no cerca y no prohíbe la entrada a sus terrenos”, señaló Robles Chávez.

Explicó que el incremento de las temperaturas favorece también los incendios de vehículos, los cuales generalmente están relacionados con la falta de mantenimiento preventivo o con reparaciones realizadas en talleres que no cuentan con certificación; por lo que recomendó acudir únicamente a lugares especializados.