Suman cinco muertos por accidentes de tránsito durante enero y febrero, en Mazatlán

Tras la celebración del Carnaval y otras actividades en la ciudad, la Coordinación de Educación Vial dio a conocer que durante los dos primeros meses de 2026, van ya cinco personas muertas en accidentes de tránsito, de las cuales los cinco han sido motociclistas.

Carlos Ordóñez, titular de Educación Vial, mencionó que estos motociclistas fallecidos han sido en su mayoría jóvenes que continúan sin respetar los límites de velocidad ni el reglamento de circulación, y que se suman a la estadística de 28 decesos en motocicleta durante 2025.

“Hasta ahorita, desgraciadamente tenemos cinco decesos en lo que va el año, tres en enero y dos en febrero. Los cinco, desgraciadamente, han sido motociclistas; entonces, sigue siendo todavía el principal autor los motociclistas en deceso por accidentes de tránsito”, informó Ordóñez Sandoval.

“La situación sigue siendo igual, se dan por los mismos errores; el último fue un jovencito que perdió el control ahí en la avenida del Mar y pues falleció también el joven. Pero con los camioneros hasta ahora no se ha presentado ninguna accidente”.

Ordóñez comentó que durante los días de Carnaval no se presentaron accidentes fatales en la vialidad, lo que significó un descenso en los números del año pasado. En tanto, reiteró las recomendaciones para los automovilistas que saldrán de vacaciones en Semana Santa, las cuales comparten en las capacitaciones.

“Fíjense que estuvo un poco tranquilo, no como otros años. Sí hubo accidentes, pero no tantos, y tampoco, afortunadamente, no hubo accidentes fatales hay que lamentar. Diría que sí hubo una reducción en comparación del otro año”.

“(Para Semana Santa) Nosotros como Departamento de Educación Vial, invitamos a los conductores a si van a salir de vacaciones, lógicamente, revisar las condiciones mecánicas de la unidad y no manejar en estado de ebriedad; que sus hijos se coloquen en el cinturón de seguridad, que respeten los señalamientos, para que tengan un desplazamiento seguro de Mazatlán a donde van a salir de vacaciones”.

Recalcó que a través de su participación en la mesa de construcción de paz, han podido llevar más capacitaciones a jóvenes de Preparatorias e Institutos de la ciudad. Tan solo en el mes pasado, capacitaron a 90 alumnos de cuatro instituciones diferentes.