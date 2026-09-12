$!Suman esfuerzos Semarnat y Sectur por la limpieza y conservación de playas en Mazatlán

Autoridades, prestadores de servicios y vendedores ambulantes se sumaron este sábado en una jornada de limpieza en Playa Brujas, en el sector Cerritos de Mazatlán, como parte de la ‘Estrategia Nacional de Limpiezas y Conservación de Playas y Costas’ impulsada por Gobierno Federal.
La actividad se realizó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Limpieza de Playas, promovido por la Organización de las Naciones Unidas y que se celebra el tercer sábado de septiembre, donde participaron trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Turismo de Sinaloa y el Sindicato de Vendedores Ambulantes de Mazatlán.
Renato Ocampo Alcántar, delegado en Sinaloa de la Semarnat, explicó que las labores de limpieza no se limitan a estas jornadas especiales, sino que se mantienen acciones permanentes con diferentes sectores relacionados con las playas.
“Hemos hecho en todo el estado alrededor de 40, pero nosotros tenemos una mecánica en donde todos los prestadores de servicios de aquí de Mazatlán, junto con los sindicatos, ellos mismos siempre llevan una labor de limpieza de playa”, comentó.
“Se logró que nos ayudaran porque al final del día es su lugar de trabajo. Ellos mismos saben que si la playa está limpia, que se presenta en buenas condiciones, pues la gente va y la gente les consume”, agregó.
Ocampo Alcántar destacó que otra de las estrategias implementadas consiste en la adopción de playas por parte de empresas, autoridades y organizaciones para mantener acciones permanentes de conservación.
Dentro de este esquema, aseguró que Mazatlán es el municipio sinaloense con mayor cantidad de playas adoptadas, con aproximadamente 30 puntos atendidos por diferentes sectores.
“Particularmente en Mazatlán, el trabajo que hace Operadora de Playas, también el municipio y la coordinación que tenemos con ellos, junto con Semarnat, es el municipio que más playas adoptadas tiene”, declaró.
“Tiene alrededor de 30 puntos adoptados por diferentes, ya sea el municipio, a veces la Conam, a veces los vendedores ambulantes, hoteleros, que nos ayudan con ese trabajo”, añadió.
El funcionario reconoció que no contaba en ese momento con una cifra exacta sobre el número de jornadas efectuadas, pero estimó que durante 2026 se han llevado a cabo alrededor de 30 acciones de limpieza en diferentes municipios de Sinaloa.
Sobre la cantidad de basura retirada, señaló que no disponía de un acumulado, aunque detalló que entre los residuos encontrados con mayor frecuencia se encuentran botellas de plástico, vidrio, papeles y otros desperdicios derivados principalmente del consumo de los visitantes.
“Son desechos que los turistas dejan son botellas de plástico, a veces vidrio, papeles, básicamente del consumo que hacen los turistas. La idea aquí es que el trabajo es conjunto, donde nos acompaña la Secretaría de Turismo y nos acompañan también compañeros de los sindicatos de vendedores ambulantes”, dijo.
Por su parte, Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo de Sinaloa, señaló que la dependencia se sumó a la convocatoria de Semarnat como parte de las estrategias encaminadas a promover un desarrollo turístico sustentable.
“Estamos muy contentos de que, como siempre, Semarnat esté aquí fortaleciendo el tema de limpieza de playas, sostenibilidad y sustentabilidad.El día de hoy nos ha invitado justamente a hacer esta limpieza de playas”, manifestó.
Sosa Osuna recordó que desde la dependencia estatal también se desarrolla el programa ‘Eco Sinaloa, Tu acción es el eco’, mediante el cual se busca involucrar tanto a habitantes como visitantes en el cuidado de las playas y otros espacios naturales, con intención es generar mayor responsabilidad sobre los residuos que se producen durante las actividades recreativas y turísticas.
“Invitamos a todas y a todos los sinaloenses, a los turistas, a que limpiemos nuestras playas, a que seamos responsables con todos los desperdicios de basura. No nada más las playas, todos los recursos naturales, porque definitivamente el principal activo que tenemos son nuestros recursos naturales”, señaló.
La funcionaria consideró que la conservación ambiental debe mantenerse como uno de los componentes del crecimiento turístico de Sinaloa, al señalar que los recursos naturales constituyen uno de los principales atractivos del estado.
Finalmente, la Secretaria de Turismo agregó que estas acciones se encuentran alineadas con los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y destacó que el crecimiento de la actividad turística debe ir acompañado de criterios de sustentabilidad y sostenibilidad.
De esta forma, las labores de limpieza buscan mantener en mejores condiciones las playas de Mazatlán mediante la participación conjunta de autoridades, prestadores de servicios, vendedores ambulantes y otros sectores que desarrollan sus actividades en estos espacios.
Durante las jornadas se retiran principalmente residuos derivados del consumo de visitantes, como botellas de plástico y vidrio, papeles y otros desechos, además de promover entre turistas y habitantes una mayor responsabilidad en la conservación de las playas y los recursos naturales.