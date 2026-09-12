$!Suman esfuerzos Semarnat y Sectur por la limpieza y conservación de playas en Mazatlán

Autoridades, prestadores de servicios y vendedores ambulantes se sumaron este sábado en una jornada de limpieza en Playa Brujas, en el sector Cerritos de Mazatlán, como parte de la ‘Estrategia Nacional de Limpiezas y Conservación de Playas y Costas’ impulsada por Gobierno Federal. La actividad se realizó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Limpieza de Playas, promovido por la Organización de las Naciones Unidas y que se celebra el tercer sábado de septiembre, donde participaron trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Turismo de Sinaloa y el Sindicato de Vendedores Ambulantes de Mazatlán. Renato Ocampo Alcántar, delegado en Sinaloa de la Semarnat, explicó que las labores de limpieza no se limitan a estas jornadas especiales, sino que se mantienen acciones permanentes con diferentes sectores relacionados con las playas.







“Hemos hecho en todo el estado alrededor de 40, pero nosotros tenemos una mecánica en donde todos los prestadores de servicios de aquí de Mazatlán, junto con los sindicatos, ellos mismos siempre llevan una labor de limpieza de playa”, comentó. “Se logró que nos ayudaran porque al final del día es su lugar de trabajo. Ellos mismos saben que si la playa está limpia, que se presenta en buenas condiciones, pues la gente va y la gente les consume”, agregó. Ocampo Alcántar destacó que otra de las estrategias implementadas consiste en la adopción de playas por parte de empresas, autoridades y organizaciones para mantener acciones permanentes de conservación. Dentro de este esquema, aseguró que Mazatlán es el municipio sinaloense con mayor cantidad de playas adoptadas, con aproximadamente 30 puntos atendidos por diferentes sectores.







“Particularmente en Mazatlán, el trabajo que hace Operadora de Playas, también el municipio y la coordinación que tenemos con ellos, junto con Semarnat, es el municipio que más playas adoptadas tiene”, declaró. “Tiene alrededor de 30 puntos adoptados por diferentes, ya sea el municipio, a veces la Conam, a veces los vendedores ambulantes, hoteleros, que nos ayudan con ese trabajo”, añadió. El funcionario reconoció que no contaba en ese momento con una cifra exacta sobre el número de jornadas efectuadas, pero estimó que durante 2026 se han llevado a cabo alrededor de 30 acciones de limpieza en diferentes municipios de Sinaloa. Sobre la cantidad de basura retirada, señaló que no disponía de un acumulado, aunque detalló que entre los residuos encontrados con mayor frecuencia se encuentran botellas de plástico, vidrio, papeles y otros desperdicios derivados principalmente del consumo de los visitantes. “Son desechos que los turistas dejan son botellas de plástico, a veces vidrio, papeles, básicamente del consumo que hacen los turistas. La idea aquí es que el trabajo es conjunto, donde nos acompaña la Secretaría de Turismo y nos acompañan también compañeros de los sindicatos de vendedores ambulantes”, dijo.







