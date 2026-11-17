La incorporación de 35 elementos provenientes de la Universidad de la Policía de Sinaloa y la entrega de 750 uniformes forman parte de las acciones de fortalecimiento de la Policía Municipal de Mazatlán, anunció la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Durante la Vocería de Seguridad, dio a conocer que los nuevos elementos se integrarían este martes 17 de noviembre a la corporación, mientras que la entrega de uniformes estaba prevista para el miércoles 18.

“Quiero destacar que seguimos dignificando a la corporación municipal y vamos a sumar 35 elementos de Unipol el día de hoy y también informarles que mañana entregaremos 750 uniformes”, comentó.

Fue ante los cuestionamientos con respecto a la percepción de inseguridad registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, donde se coloca a Mazatlán como la tercera ciudad con mayor sensación de riesgo a nivel nacional, que la Alcaldesa realizó este anuncio, como parte de las medidas que desarrolla el Gobierno Municipal para mejorar las condiciones de seguridad en el Municipio.

Palacios Domínguez sostuvo que continuarán las acciones de capacitación y equipamiento, además de la coordinación con las instituciones estatales y federales que mantienen presencia en Mazatlán.

Asimismo, afirmó que hay miles de elementos de seguridad desplegados en el Municipio, aunque en esa intervención no presentó un desglose actualizado por corporación ni precisó cuántos participan en cada zona.

“Vamos a estar buscando que la corporación esté siempre equipada, capacitada y con las mejores condiciones para que respondan ante los hechos que la sociedad demande”, declaró.

Por otro lado, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Remigio Cruz Domínguez, quien recientemente tomó el cargo, aseguró que ya cuenta con un diagnóstico actual de la corporación, en el que identificó la plantilla y los recursos humanos y materiales disponibles.

Cruz Domínguez señaló que los resultados de esa revisión se darán a conocer posteriormente, sin presentar durante la conferencia un balance de necesidades, carencias o prioridades de inversión.

“Tenemos identificado ya la planilla orgánica, los recursos humanos y materiales con que cuenta y, obviamente, en su momento se van a dar a conocer cada uno de los resultados”, manifestó.

Sin embargo, ante el cuestionamiento sobre la confiabilidad de los policías municipales y la posibilidad de que existan elementos relacionados con grupos delictivos, no precisó si se han identificado casos, iniciado investigaciones o aplicado bajas por ese motivo.