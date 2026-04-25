$!Supera Bomberos Mazatlán las mil atenciones por incendios en lo que va del año

Explicó que el incremento de los incendios en estos meses proviene principalmente de terrenos baldíos que se prenden con las condiciones de calor; pero también destacan los casos de personas en situación de calle que ocupan casas abandonadas y encienden fuego que luego se expande hasta el siniestro.

Con la llegada de la temporada de sequía a la ciudad, el Cuerpo de Bomberos Mazatlán mantiene a la alza las atenciones por incendios de baldíos y casa habitación en el puerto, rebasando ya las mil emergencias en lo que va de 2026, expuso el Comandante de la corporación, Saúl Robles Chávez.

“Es un crecimiento importante en los incendios de baldíos; como siempre, son los que van a la punta de la estadística. Ahorita nosotros ya rebasamos las mil emergencias, ¿qué quiere decir? Pues que el año va a estar muy movido, pero no nada más con los baldíos, también son los incendios de casa habitación abandonadas, porque la gente las llena de basura y le prenden fuego”, dijo Robles Chávez.

“Además que hemos tenido problemas con las personas que en situación de calle, que andan de pirómanos prendiendo baldíos. El último que agarraron fue allá en Cerritos, que perdió una lancha, una embarcación menor y le dio fuego estando en un camellón; entonces, ahí sí hubo un aumento significativo”.

Expuso que los propios incendios de casa habitación podrían incrementar en próximas semanas debido a que la gente ya comienza a prender sus aires acondicionados o minisplit, por lo tanto, lanzaron una campaña en busca de concientizar a la ciudadanía en la contratación de expertos para mantenimiento e instalación de sus equipos.

“En los incendios de casa habitación, nosotros en esta temporada lanzamos una campaña para la instalación y mantenimiento de aires acondicionados, debido a que obviamente por estadística nos está marcando que muchos incendios de casa habitación en estas temporadas son por los mini split mal instalados o por el mantenimiento mal dado que le dan a los equipos”.