Supera campaña ‘Bigotes de Leche’ meta y recauda más de 39 mil litros en Mazatlán

MAZATLÁN._ Después de dos días continuos de actividad y recaudación, la campaña “Bigotes de Leche 2026” logró recaudar 39 mil 506.5 litros de leche, superando de manera significativa la meta inicial de 18 mil litros.

El esfuerzo, encabezado por el Banco de Alimentos de Mazatlán, reflejó una amplia participación de la ciudadanía, así como de empresas, instituciones y organismos que se sumaron a esta iniciativa solidaria, considerada como una de las más importantes en materia de apoyo alimentario en el puerto.

De acuerdo con la información que compartió la institución, el volumen alcanzado permitirá reforzar la distribución de alimentos en 37 comunidades urbanas, 13 comunidades rurales y 11 instituciones, ampliando el impacto del programa y asegurando el acceso en un producto esencial para miles de personas en condiciones de vulnerabilidad.

Por su valor nutricional, la leche representa un componente fundamental dentro de los paquetes alimentarios que se entregan de forma periódica, especialmente para sectores prioritarios como niñas, niños y adultos mayores.

En este sentido, el incremento en la captación permitirá no solo mantener, sino fortalecer la calidad de los apoyos que se brinda por parte del Banco de Alimento.

El resultado obtenido en esta edición fue de gran importancia al superar por más del doble de la meta establecida, lo que reflejó una respuesta social organizada y efectiva, en la que la suma de pequeños y grandes donativos se tradujo en un beneficio colectivo de gran alcance.

Es por eso que este tipo de iniciativas cobran relevancia en un contexto donde diversas familias enfrentan dificultades para acceder a una alimentación adecuada, por lo que se convierte en un factor determinante para complementar los esfuerzos institucionales.

Para el Banco de Alimentos de Mazatlán, este resultado representa no solo el cumplimiento de un objetivo, sino la posibilidad de ampliar su capacidad de respuesta en comunidades donde el acceso a alimentos nutritivos es limitado.

Además, se logró sentar un precedente importante para futuras ediciones, al demostrar que, con organización y participación, es posible alcanzar metas más ambiciosas y fortalecer la red de apoyo en favor de quienes más lo necesitan.

De esta forma, la campaña “Bigotes de Leche 2026” cierra como una de las más exitosas hasta el momento, dejando en claro que la solidaridad sigue siendo un valor vigente y determinante en la construcción de una comunidad más equitativa.