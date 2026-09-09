Supera el 70% rehabilitación del Monumento a la Mujer Mazatleca

Con nueva iluminación, acabados renovados y elementos que buscarán integrarlo con la imagen del Malecón, la rehabilitación del Monumento a la Mujer Mazatleca presenta un avance superior al 70 por ciento, por lo que se prevé que los trabajos puedan quedar concluidos durante el mes de septiembre o más tardar, principios de octubre.

Así lo dio a conocer el director de Obras Públicas de Mazatlán, Martín Gallardo Noriega, quien señaló que actualmente se encuentran a la espera del suministro de basalto procedente del centro del país, material necesario para continuar con una de las últimas etapas de la intervención.

Gallardo Noriega expresó que una vez recibido y colocado este material, la obra podría superar el 90 por ciento de avance en aproximadamente una semana, por lo que se tiene la confianza que el trabajo pueda concluirse antes de iniciar octubre.

“La rehabilitación ya presenta un avance superior al 70 por ciento, ahora estamos esperando el suministro de basalto que viene del centro del país, el cual al parecer llegará esta misma semana”, comentó.

“Una vez colocado el basalto, calculamos que en aproximadamente una semana estaremos por encima del 90 por ciento de avance”, agregó.

En lo que respecto a la fecha de conclusión, el funcionario indicó que la intención es entregar la obra antes de terminar septiembre, aunque el calendario dependerá principalmente de la llegada del material pendiente.

“Esperemos, yo creo que dentro de este mes y no iniciando el siguiente mes. Todo depende del suministro del basalto”, declaró.

El titular de Obras Públicas expresó que la intervención no se limitará a reparar las condiciones que presentaba el monumento, sino que contempla una renovación de sus diferentes elementos para integrarlo con la imagen que actualmente presenta el Malecón de Mazatlán.

Por tal motivo, compartió que entre las modificaciones habrá nueva iluminación y otros elementos que, por el momento, no fueron detallados, debido a que se pretende mantenerlos como una sorpresa para la presentación de la obra durante su inauguración.

“Si revelo todo, se perdería la sorpresa, por lo que esa parte le corresponderá anunciarla a la Presidenta. Lo que sí puedo decir es que renovamos todos los elementos existentes y se va a ver muy bonito”, dijo.

“Vamos a homologar e integrar los acabados del Monumento a la Mujer Mazatleca con la imagen que ya tiene la remodelación del Malecón”, añadió.

Gallardo Noriega también mencionó que el Ayuntamiento mantiene labores periódicas de conservación en otros monumentos y atractivos de la ciudad, entre ellos el dedicado a The Beatles y el de Pedro Infante.

De esta forma, precisó que estas intervenciones son de menor escala y se realizan directamente con personal del Gobierno Municipal, como parte de las labores ordinarias de mantenimiento.

“A monumentos como el de The Beatles y Pedro Infante les damos mantenimiento de manera periódica, pero esos trabajos los realizamos con el personal y el equipo del propio Ayuntamiento”, puntualizó.