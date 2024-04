En Mazatlán se rebasaron las expectativas de visitantes para observar el eclipse total de sol del pasado lunes, pues se tiene un registro que vinieron de más de 50 países de los diferentes continentes, lo que podría generar incremento de llegada de turistas en el corto plazo, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

”Todo salió en orden, muy bien coordinado, la verdad demasiada presencia, una expectativa que fue más allá de lo previsto, ¿por qué? Por toda la afluencia de visitantes de diferentes países, eso nos permitió tener un registro, ahorita aproximadamente de 50 países que estuvieron en Mazatlán, todavía nos falta verificar algunos datos con las asociaciones de hoteles y ya cerrar el tema de las cifras, pero eso es algo grandioso que la naturaleza nos dio”, añadió.

”Yo he venido hablando de esto desde antes y hoy lo constatamos porque tuvimos la oportunidad de tener europeos, asiáticos, no se diga los de América y desde Chile hasta Canadá, específicamente poco más de 50 países, que eso nos da la oportunidad de que se hable de Mazatlán, de que se conozca Mazatlán y de que se corra la voz de que Mazatlán es una ciudad tranquila, eso es lo que más destaco de esto, es una oportunidad que difícilmente se va volver a repetir, hay que tenerla muy en cuenta y muestra de ello es todos los diarios que publican”.

Expresó que de acuerdo con el Embajador de Reino Unido en México, Joe Benjamin, en su país un par de diarios hablaron de este fenómeno astronómico, esos diarios también hablaron de las bandas.

”Pero también en Estados Unidos, por ejemplo en New York Times que publicó en tres ocasiones el tema del eclipse, todavía ayer en un encabezado que hace una nota muy importante que dice ‘No vine, imaginaría estar en ningún otro lugar del mundo para el momento idóneo como en Mazatlán, destaca mucho las bondades de Mazatlán, entonces ya se les da otro giro”, continuó.

Recalcó que se siente muy satisfecho del operativo de seguridad que se implementó por el eclipse de este 8 de abril que fue muy distinto a los operativos anteriores pues ahora había otro ingrediente, no era el tema del alcohol, pero era el tema de la familia, de los científicos, en la responsabilidad en el tema del aeropuerto, en los puntos de observación.

”Muy satisfecho con los resultados tanto en materia de prevención, de Protección Civil, de la logística para poder tener la información adecuada en los puntos esos donde fueron musicalizados, ocho puntos con las Ciudades Hermanas que tenían música y que la gente aprovechó también para disfrutarlo, entonces una logística en donde se continuó el día del eclipse con la entrega de lentes, con entrega de información, donde se le estuvo diciendo constantemente a la gente cómo llevar a cabo la observación del fenómeno”, reiteró González Zataráin.

”Habíamos tenido un eclipse, pero no se había tenido toda esa logística que hoy se tuvo y eso es algo, yo en lo particular lo digo, que nos han reconocido mucho como autoridad, nos lo han dicho empresarios, nos lo han dicho incluso visitantes, la gente de la NASA, muchas de las comunidades que nos visitaron de otros países nos estuvieron comentando, estaban maravillados y sorprendidos con toda la logística y con lo que es Mazatlán, la verdad bien satisfecho, bien contento porque todo salió bien y sobre todo porque creo que vendimos muy bien a Mazatlán en estas fechas, creo que se demostró lo que son los mazatlecos, el orden”.

Añadió que una comunidad de italianos destacó mucho la parte del orden.

”Para ellos lo que los sorprendió y les salió decirlo: estamos maravillados con la calidad de la gente, con la calidez de la gente, con la forma de cómo se conectan, de cómo es el mazatleco, están maravillados con la forma de cómo vive el mazatleco, están maravillados con todo ésto, lo expresaron tal cual, entonces creo que eso es lo importante”, reiteró.

Ginzález Zataráin expresó que algunos de quienes vinieron seguramente regresarán y todos promoverán a Mazatlán con las personas que conocen, por lo que se espera que a raíz del eclipse vengan más turistas en el corto plazo a este puerto.

”Yo creo que sí, eso va tener un efecto, es como el efecto que a cada uno en lo particular nos permite recomendar, cuando vas a un lugar dicen oye eso está muy bonito y siempre esa recomendación es la que tiene más efecto, yo creo que sí va tener un efecto incluso a corto plazo, no lo veo a largo plazo, un efecto a corto plazo para Mazatlán, incluso en algunas regiones de Estados Unidos, porque la característica principal del turismo (que viene a este puerto) es más de California, pero con esta difusión de diarios como New York Times, como Forbes, que tuvimos la oportunidad de tener entrevistas con ellos y que quisieron aspectos de Mazatlán, que les enviamos información de Mazatlán, estuvieron publicando”, dijo el Alcalde.

De acuerdo con la Coordinación Municipal de Protección, más de 200 mil personas se dieron cita en el malecón de Mazatlán para observar el eclipse.

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también realizó su conferencia de prensa mañanera en las instalaciones de la Tercera Región Militar, en este puerto, donde momentos después presenció el eclipse total de sol junto con integrantes de su gabinete y del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.