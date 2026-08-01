Supera Mazatlán los 2.6 millones de turistas y consolida su liderazgo turístico en 2026

MAZATLÁN._ Durante los primeros siete meses del año, Mazatlán ha confirmado su posición como uno de los destinos turísticos de sol y playa más dinámicos de México, al superar la cifra de 2.6 millones de turistas recibidos de enero a julio de 2026.

Este flujo constante de visitantes ha mantenido la actividad del sector en niveles óptimos, alcanzando una ocupación hotelera promedio del 75 por ciento a lo largo del periodo, informó la Secretaría de Turismo de Sinalo en un boletín.

Indicaron que la alta afluencia ha generado un impacto positivo directo en la economía local, traduciéndose en una derrama económica superior a los 18,554 millones de pesos.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que con estas cifras, el puerto consolida su liderazgo turístico en 2026.

”Mazatlán es un destino espectacular que combina perfectamente la belleza de sus playas, una gastronomía de nivel internacional, riqueza cultural, entretenimiento para todas las edades y, sobre todo, la calidez incomparable de su gente”, destacó.

Este dinamismo forma parte del crecimiento turístico que registra Sinaloa. En el acumulado de enero a julio de 2026, el estado ha recibido un total de 3.15 millones de turistas, inyectando más de 20,258 millones de pesos a la economía de la entidad.