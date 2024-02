Una supervisión a la obra de rehabilitación de la avenida Insurgentes realizó la mañana de este sábado el Alcalde Édgar González Zataráin, en busca de que no se detenga ni entretenga para no afectar más a los comerciantes y al tráfico en esta vialidad que es muy transitada.

“Vamos a saludar a los vecinos, a los comerciantes y sobre todo es una forma de estar ahí al pendiente de que no falte nada para que la obra no se detenga y que no se entretenga sobre todo por la dificultad con dos temas: uno con los comerciantes que son muchos días que estarán prácticamente cerrados (sus negocios) y la otra el tema del tráfico, que es una de las de mayor circulación”, añadió González Zataráin.