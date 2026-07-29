$!Supervisa Alcaldesa de Mazatlán la zona de Urías afectada por las lluvias torrenciales de esta miércoles

MAZATLÁN._ Como parte de la atención inmediata a las afectaciones provocadas por las lluvias torrenciales registradas en el municipio durante la madrugada de este miércoles, la Presidenta Municipal interina de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala, realizó un recorrido de supervisión por la zona de Urías, acompañada por el director general del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, y de funcionarios de diversas instancias municipales. A través de un comunicado se informó que durante la visita, las autoridades escucharon a las y los vecinos para conocer sus principales necesidades, evaluar los daños ocasionados por las precipitaciones y responder de manera inmediata.









Como parte de la supervisión, se inspeccionó el canal que atraviesa la colonia, donde la Presidenta Municipal interina instruyó a la Dirección de Obras Públicas a reforzar las labores de desazolve mediante el uso de maquinaria y camiones de volteo, con el objetivo de mejorar el flujo del agua y disminuir riesgos ante posibles nuevas lluvias. Osuna Zavala reiteró que permanece habilitado el refugio temporal instalado en las instalaciones del ICO, para asistir a las personas que así lo requieran.









