$!Supervisan construcción de Unidad Local de Atención a Mujeres en Villa Unión

MAZATLÁN._ La obra de construcción de la Unidad Local de Atención de Mujeres en la sindicatura de Villa Unión fue supervisada este jueves por la Secretaria de las Mujeres de Sinaloa, Ana Francis Chiquete Elizalde; y la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez.
“La construcción de la ULA forma parte de una estrategia para fortalecer la atención inmediata y cercana de la zona rural del municipio. El Ayuntamiento de Mazatlán donó el terreno donde se desarrolla esta obra, además de colaborar en la habilitación de accesos y estacionamiento”, dio a conocer el Gobierno municipal.
“El proyecto contempla una segunda etapa que incluirá infraestructura eléctrica y el equipamiento del inmueble con mobiliario, tecnología y equipo médico a fin de garantizar una atención adecuada y digna para las usuarias”.
Momentos antes la Presidenta Municipal dijo que esta Unidad es especial para las mujeres, para brindar atención jurídica, psicológica, para tener un espacio libre y seguro para todas las mujeres mazatlecas que vivan en Villa Unión.
“Es una obra del Gobierno del Estado, estamos muy agradecidos con nuestra Gobernadora Yeraldine Bonilla y nuestra Secretaria de las Mujeres va estar aquí con nosotros, la vamos a acompañar y esto simplemente es una obra más que pone la política pública de las mujeres al centro de nuestra sociedad para generar mejores oportunidades para ellas”, agregó Palacios Domínguez.
“Justamente es para decirles a las mujeres de Villa Unión que no están solas, que cuentan con todo el respaldo de su Presidenta Municipal, del Gobierno del Estado y de la Federación, en los tres niveles de gobierno estamos trabajando conjuntamente para generar mejores oportunidades para las mujeres”.
Informó que por parte del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa se tiene a disposición de las mujeres de Villa Unión cursos y talleres que se impartirán.
“A partir del 15 de junio estaremos inaugurando como un Centro Comunitario del Bienestar también en Villa Unión, el cual vamos a estar impartiendo talleres totalmente gratuitos para la comunidad de Villa Unión y sus alrededores”, dijo el director de Bienestar y Desarrollo Social de Mazatlán, Francisco Javier García Ruíz.
Agregó que se tendrá la capacidad para impartir unos cinco talleres a la vez; está céntrico en esa sindicatura y se impartirán talleres de repostería, inglés, manualidades y temas de belleza.
En tanto que la Alcaldesa también manifestó que en las Jornadas de Paz que se realizaron el miércoles y jueves en Pradera Dorada, el primer día se tuvo una importante afluencia de personas; ahí pueden tener atenciones médicas, vacunación, mastografías, cortes de cabello, despensas, actas de nacimientos, trámites ante Jumapam y Tesorería, entre otros.
Apuntó que también se tiene el Programa Uniendo el Barrio, donde a jóvenes se les pide que se unan a este programa para que puedan hacer servicio social en recuperación de espacios, en trabajar para el Ayuntamiento de Mazatlán para tener una percepción económica.
“Es una remuneración que se les da de 7 mil pesos al mes y es gracias al Gobierno federal, gracias al programa de nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, y lo ideal es que en todas estas situaciones que se identifiquen, que si se ocupa un apoyo para una mujer soltera o si se ocupa un apoyo en vivienda o un apoyo médico, que sea debidamente canalizado y que la sociedad en general sepa que puede contar con los tres niveles de gobierno en los diferentes apoyos que se tienen”, reiteró la Alcaldesa.
También informó que la próxima semana las Jornadas o Feria de Paz se realizará en el fraccionamiento Santa Fe.