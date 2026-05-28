$!Supervisan construcción de Unidad Local de Atención a Mujeres en Villa Unión

MAZATLÁN._ La obra de construcción de la Unidad Local de Atención de Mujeres en la sindicatura de Villa Unión fue supervisada este jueves por la Secretaria de las Mujeres de Sinaloa, Ana Francis Chiquete Elizalde; y la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez.

“La construcción de la ULA forma parte de una estrategia para fortalecer la atención inmediata y cercana de la zona rural del municipio. El Ayuntamiento de Mazatlán donó el terreno donde se desarrolla esta obra, además de colaborar en la habilitación de accesos y estacionamiento”, dio a conocer el Gobierno municipal.

“El proyecto contempla una segunda etapa que incluirá infraestructura eléctrica y el equipamiento del inmueble con mobiliario, tecnología y equipo médico a fin de garantizar una atención adecuada y digna para las usuarias”.

Momentos antes la Presidenta Municipal dijo que esta Unidad es especial para las mujeres, para brindar atención jurídica, psicológica, para tener un espacio libre y seguro para todas las mujeres mazatlecas que vivan en Villa Unión.

“Es una obra del Gobierno del Estado, estamos muy agradecidos con nuestra Gobernadora Yeraldine Bonilla y nuestra Secretaria de las Mujeres va estar aquí con nosotros, la vamos a acompañar y esto simplemente es una obra más que pone la política pública de las mujeres al centro de nuestra sociedad para generar mejores oportunidades para ellas”, agregó Palacios Domínguez.

“Justamente es para decirles a las mujeres de Villa Unión que no están solas, que cuentan con todo el respaldo de su Presidenta Municipal, del Gobierno del Estado y de la Federación, en los tres niveles de gobierno estamos trabajando conjuntamente para generar mejores oportunidades para las mujeres”.