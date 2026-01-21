$!Supervisan ejecutivos de navieras a Mazatlán

Directivos de empresas navieras de Miami recorren la ciudad, sus atractivos y asegurarse que todo cumpla con los estándares de calidad, informó Giancarlo Parolari, operador turístico, quien se reunió con la Alcaldesa Estrella Palacios para buscar la coordinación vial durante los días de Carnaval y el hermanamiento con Panamá, del que consideró traerá beneficios comercial, cultural y turístico para Mazatlán. Parolari dijo que gracias a la buena coordinación con las diferentes instancias de seguridad han logrado velar por la seguridad de los cruceristas en zonas rurales y por tanto han mantenido algunos tours.

“La violencia la vamos a encontrar en todos lados, en Mazatlán y el País estamos pasando un momento crítico, pero hemos logrado una buena coordinación para velar por los cruceristas”, aseguró Giancarlo Parolari, de operadora de Playa Sol Tour. “Ahorita desgraciadamente en Mazatlán y a nivel nacional estamos pasando por un momento un poco crítico, y de nuestro lado lo que tenemos que hacer como operadores es la coordinación con todos los niveles de Gobierno, y se los agradecemos, tanto a la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, del Estado y todas estas dependencias saben en dónde están estos vehículos de cruceristas aquí en Mazatlán para velar por la seguridad de nuestros pasajeros”, expresó. Por lo mismo, afirmó que no han dejado de llevar grupos a los poblados rurales de El Quelite, La Noria y de Concordia, gracias a esta coordinación entre las corporaciones mandando un mensaje positivo del destino a las navieras. “Se están llevando grupos al Quelite, a los alrededores de La Noria, a la Sierra Madre a Concordia, Copala, Malpica”.

Parolari se reunió con la Presidenta Estrella Palacios para acordar un plan vial efectivo con las diferentes dependencias municipales para las fechas de Carnaval, donde se complicará el tráfico aún más. “Venimos a tratar temas de coordinación para las fechas de Carnaval porque tenemos arribos para esas mismas fechas y necesitamos una coordinación especial con las diferentes dependencias de Gobierno municipal y tratar de que fluya toda la operación porque son muchos los vehículos terrestres que van a estar manejando en las mismas fechas y se complica por el tema de Carnaval”, explicó. Dijo que cada que llega crucero operan diversos autobuses en el Centro Histórico y por diferentes puntos de la ciudad y en las zonas rurales, pero como ya están colocando los baños en la zona carnavalera de Olas Altas, en donde también pasean, deben asegurar un tránsito seguro. Sobre la visita del ejecutivo de Miami, dijo que vienen periódicamente a revisar todos los recorridos por la ciudad y sus poblados y conocer de nuevos atractivos. “Vienen a ver los atractivos que se les ofrece a los cruceristas que mueve esta empresa. Periódicamente viene a asegurarse que todo lo que se ofrece cumple con los estándares de calidad”. Destacó que si hay una buena comunicación y todo sigue fluyendo positivo.