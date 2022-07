$!Supervisan sistema de bombeo pluvial en la Zona Dorada, tras difusión de videos de aguas negras

Se aclaró que no era aguas residuales, por ello fue supervisado para garantizar que se encuentra en buenas condiciones para la actual temporada de lluvias 2022.

El Secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin, dijo que en redes sociales se difundió que uno de los cárcamos estaba vertiendo agua de drenaje hacia la playa, sin embargo, aclaró que se trató del agua que se fue acumulando en el sistema y que al caer una precipitación, las bombas se encendieron en automático.

“Aclarar que no son aguas negras, no es un escurrimiento de algún hotel, no tiene nada que ver con alcantarillado. Es un tema de agua pluvial de lo que llueve, se va acumulando, hay una especie de receptor de agua y para evitar inundación se re bombea hacia esta parte”.