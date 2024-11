$!Surfistas, comerciantes y colectivos protestan contra bloqueo a accesos de playa en Mazatlán

“Ahora resulta que Mazatlán es solamente de los inversionistas foráneos. Cómo va a ser posible que los que vivimos aquí, los que tenemos nuestra casa aquí, ¿ahora no podemos entrar a la playa? ¿Tendremos que hospedarnos o tenemos que ser inversionistas para poder ingresar? Hay que pedirle a la gente que se una”.

“Toda la República Mexicana está viendo estas publicaciones de lo que está sucediendo aquí en Mazatlán y no lo vamos a permitir. Somos mexicanos y toda la gente que viene de visita aquí merece entrar a la playa. Estamos aquí los que viven de la playa, los que nadan, los surfistas, los comerciantes, todos tienen derechos de acceso”, explicó Lilia Orrante.

Convocados por los líderes del Surfing a nivel municipal y estatal, los manifestantes alegaron que los accesos a playa no pueden ser bloqueados por ningún empresario del sector privado. Además, hicieron un llamado a la nueva Alcaldesa, Estrella Palacios Domínguez, a que solucione esta problemática.

Lilia Orrante reiteró que los manifestantes tienen derecho a exigir porque se cerró su acceso a Cerritos.

Por su parte, Feliciano Altamirano, del Comité Municipal de Surfing de Mazatlán; y Adrián Valenzuela, titular de la Asociación de Surfing del Estado de Sinaloa, hablaron de cómo el bloqueo a la playa El Camarón no permite el paso directo a todos los niños que asisten a la escuelita de surfing que tienen junto al Instituto Municipal del Deporte.

Los manifestantes se armaron con carteles y lanzaron varias consignas, como “Pilas Mazatlán, que las playas nos van a quitar”, “El acceso a la playa es un derecho, no un privilegio”, “El mar no se privatiza, el acceso no se limita”, “Mazatlán con rejas pierde su belleza” y “No a las playas privadas”.

Después, derribaron la reja que impedía el paso alrededor de las 17:18 horas.