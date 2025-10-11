$!Surfistas sinaloenses viven una experiencia en el Gran Acuario Mazatlán

De acuerdo a un comunicado, la campeona nacional de bodyboard en la categoría 12-14 años, Ella Gaxiola; y la subcampeona nacional en la categoría 17-18 años, Alyz Lizárraga, no solo recorrieron las instalaciones del acuario, convivieron con los capibaras, sino que también se sumergieron en una experiencia de snorkel que les permitió vivir de cerca la espectacular biodiversidad marina de la región.

MAZATLÁN._ Un reconocimiento a su destacada participación en las Olimpiadas Nacionales Conade 2025, las surfistas sinaloenses Ella Gaxiola Tienhaara y Alyz Lizárraga Villordo, medallistas de oro y plata en sus respectivas categorías, tuvieron la oportunidad de disfrutar de una jornada única en el Gran Acuario Mazatlán.

A pesar de estar acostumbradas a las olas y el mar abierto, ambas surfistas se mostraron fascinadas por la rica vida marina que habita en los océanos en un ambiente controlado y seguro.

“Es increíble ver tanta vida bajo el agua, incluso cuando ya estamos acostumbradas a estar en el mar. Esta experiencia nos ha dejado impresionadas por lo diverso que es el ecosistema marino y lo importante que es conservarlo”, comentó Alyz Lizárraga.

Ella Gaxiola partirá en unos días a Saquarema, Brasil, a participar en un campamento de talento juvenil a invitación de la Federación Mexicana de surfing.

Por lo que esta invitación de Gran Acuario Mazatlán fue algo especial, ya que no solo ofrece una lección educativa sobre la biodiversidad marina, sino que también se convierte en un espacio lúdico y entretenido donde visitantes de todas las edades pueden aprender mientras disfrutan de la belleza natural del océano.