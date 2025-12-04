$!Suspende actividades guardería del IMSS en Mazatlán por brote de influenza

Por brote de influenza en niños y personal cierran guardería del IMSS frente al malecón en Mazatlán.
La queja la hicieron las mamás afectadas porque sus hijos además de enfermarse del padecimiento de la temporada, también se quedaron sin el servicio por una semana completa.
Les avisaron que podrán volver hasta el día 9 de diciembre porque también hubo maestras y personal de la guardería que se contagiaron.
También se han reportado quejas de brotes por salones en algunas escuelas privadas y públicas, y que han decidido darles descanso para evitar una mayor propagación del virus.
De acuerdo con información oficial, se encuentra vigente la campaña de vacunación contra Covid-19, influenza y neumococo y continuará hasta marzo de 2026, solo falta que acuda la población mayormente vulnerable.
No obstante, que la cobertura de vacunación por influenza lleva un avance del 40 por ciento, falta todo diciembre, enero, febrero y marzo para cumplir la meta, citó Cristhoper Cruz Magaña, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5.
”Entonces, la cobertura siempre sobrepasamos la meta que nos vayan a poner porque es mucha gente que acepta la vacunación”, resaltó.