$!Suspende actividades guardería del IMSS en Mazatlán por brote de influenza

Por brote de influenza en niños y personal cierran guardería del IMSS frente al malecón en Mazatlán.

La queja la hicieron las mamás afectadas porque sus hijos además de enfermarse del padecimiento de la temporada, también se quedaron sin el servicio por una semana completa.

Les avisaron que podrán volver hasta el día 9 de diciembre porque también hubo maestras y personal de la guardería que se contagiaron.

También se han reportado quejas de brotes por salones en algunas escuelas privadas y públicas, y que han decidido darles descanso para evitar una mayor propagación del virus.