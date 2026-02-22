Suspende AUS corridas de Mazatlán a Acaponeta por los bloqueos e incendio de vehículos

MAZATLÁN._ Para seguridad de los usuarios, la línea Autotransportes Unidos de Sinaloa suspendió este domingo las corridas de sus unidades de Mazatlán a Acaponeta, Nayarit, debido a la ola de violencia en varios estados del País, tras ser abatido Nemesio Oseguera “El Mencho”.

“Por precaución y priorizando la seguridad de nuestros usuarios, el servicio de pasaje y paquetería queda suspendido de Mazatlán hacia Acaponeta y de Acaponeta hacia Mazatlán hasta nuevo aviso”, dice el comunicado en redes sociales.

“Les pedimos mantenerse atentos a nuestras redes sociales y canales oficiales para cualquier actualización sobre nuestras corridas”.

Una de sus unidades fue incendiada y con ella bloqueada la circulación por la carretera Internacional al sur, a la altura del poblado El Pozole, a unos metros del puente vehicular de Villa Unión, al sur de Mazatlán.

En todo Sinaloa están suspendidas las corridas hacia el sur y los usuarios se encuentran varados en las instalaciones tanto del AUS como de las otras líneas de autotransporte.