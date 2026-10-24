Suspende Bomberos Veteranos de Villa Unión servicio de ambulancia por falta de recursos

MAZATLÁN._ Ante la falta de recursos económicos para combustible, la ambulancia AV-16 de Bomberos Veteranos de Villa Unión permanecerá fuera de servicio hasta nuevo aviso, informó la corporación a los habitantes de la sindicatura y comunidades aledañas.

A través de un comunicado, la institución expresó su preocupación por esta situación, que impide mantener en operación la única unidad destinada a la atención de emergencias.

“Con profunda preocupación informamos a la población de Villa Unión y comunidades aledañas que nuestra unidad AV-16 (Ambulancia) permanecerá fuera de servicio hasta nuevo aviso, debido a que actualmente no contamos con los recursos económicos necesarios para combustible”, indicó.

De acuerdo con lo expuesto por la corporación, la suspensión está relacionada con la falta de dinero para abastecer la ambulancia, aunque Bomberos Veteranos Villa Unión manifestó que mantiene la disposición de atender a la comunidad, solo que se requieren recursos para continuar con esta labor.

“La voluntad de servir sigue intacta, pero lamentablemente los recursos son indispensables para continuar salvando vidas”, informó.

La institución aseguró que seguirá trabajando para restablecer el servicio lo antes posible, aunque no estableció una fecha para el regreso de la ambulancia a sus actividades.

“Somos una institución comprometida con nuestra comunidad y seguiremos trabajando para restablecer este servicio tan necesario lo antes posible”, sostuvo.

Ante la carencia de combustible, la corporación solicitó la comprensión de la ciudadanía y apeló al respaldo de la población para recuperar la operación de la unidad AV-16, destacando que las aportaciones pueden contribuir a que la ambulancia vuelva a estar disponible para responder ante una emergencia.

“Agradecemos su comprensión y hacemos un llamado a la solidaridad de nuestra población. Cada apoyo cuenta y puede marcar la diferencia en una emergencia”, compartió.