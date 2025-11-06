$!Suspende Protección Civil dos tiendas Waldo’s en Mazatlán

MAZATLÁN._ Dos sucursales de tiendas Waldo’s en Mazatlán fueron suspendidas debido al incumplimiento de las recomendaciones emitidas durante la primera visita preventiva, informó Óscar Roberto Osuna Tirado, coordinador municipal de Protección Civil. De acuerdo a un comunicado, personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil llevó a cabo recorridos de inspección en distintas sucursales de la cadena comercial Waldo’s en el municipio, con el propósito de revisar las condiciones de seguridad y garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en materia de Protección Civil.

Osuna Tirado explicó que durante las verificaciones se inspeccionaron las rutas de evacuación, salidas de emergencia, señalética, sistemas contra incendios, extintores, así como la capacitación del personal para actuar ante una eventual emergencia. Señaló que, debido al incumplimiento de las recomendaciones emitidas durante la primera visita preventiva, se procedió a la suspensión de dos tiendas, las cuales podrán reanudar operaciones una vez que actualicen y se apeguen a los lineamientos establecidos en su programa interno de Protección Civil.