$!Suspende SAT atención a contribuyentes tras manifestación en sus instalaciones por altos cobros de luz en Mazatlán

Posteriormente, los manifestantes se dirigieron al Ayuntamiento de Mazatlán para continuar con sus exigencias, y más tarde a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, donde continuaron los reclamos.

Desde temprana hora, un grupo de usuarios afectados por los elevados cobros en los recibos de luz acudió a protestar en las instalaciones del SAT, tomando la entrada principal para exigir una solución a la problemática que afecta a numerosas familias.

Decenas de contribuyentes se quedaron sin poder realizar sus trámites este jueves después de que las oficinas del Servicio de Administración Tributaria suspendieran la atención al público y mantuvieran cerrados sus accesos tras una manifestación de ciudadanos inconformes por las altas tarifas de energía eléctrica que se desarrolló en el lugar.

Sin embargo, a pesar de que los manifestantes abandonaron las inmediaciones del SAT alrededor de las 11:00 horas, las oficinas permanecieron cerradas y sin atención al público, donde personal del lugar informó a los contribuyentes que no se abrirían las puertas debido a que no existían garantías para evitar una nueva toma de las instalaciones por parte de los inconformes.

Esta decisión generó molestia entre decenas de personas que acudieron a realizar trámites fiscales y que permanecieron durante varias horas esperando información sobre si podrían ingresar o no al inmueble, siendo muchos de ellos quienes contaban con citas programadas desde días o semanas atrás.

Trabajadores del SAT notificaron que las citas agendadas serían reprogramadas para una nueva fecha, mientras quienes acudieron sin cita fueron invitados a regresar al día siguiente para intentar realizar sus trámites.

La situación provocó inconformidad entre los usuarios, pues algunos señalaron que tuvieron que ausentarse de sus trabajos, modificar horarios laborales o dejar pendientes personales para acudir al SAT, solo para encontrarse con las puertas cerradas y sin una respuesta inmediata.

Algunos contribuyentes expresaron también su molestia debido a la tardanza con la que se informó oficialmente sobre la suspensión del servicio, ya que durante varias horas permanecieron afuera del inmueble sin saber si serían atendidos o si la oficina retomaría actividades.

Mientras tanto, la protesta por las altas tarifas eléctricas continuó en las oficinas de la CFE, donde los manifestantes insistieron en la necesidad de que las autoridades atiendan los cobros elevados que, aseguran, se han vuelto insostenibles para muchas familias.

De esta forma, durante toda esta jornada, el acceso al SAT permaneció cerrado y custodiado, mientras decenas de usuarios continuaban a la espera de una solución o de información sobre la reprogramación de sus citas.