$!Suspenden clases en el turno vespertino en el sur de Sinaloa por lluvias de tormenta tropical Vance

La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa informó que, por recomendación de Protección Civil y como medida preventiva, la suspensión aplica en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos de Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa.

Las actividades escolares presenciales del turno vespertino fueron suspendidas este miércoles 28 de octubre en cuatro municipios del sur de Sinaloa, ante el pronóstico de lluvias asociado a la tormenta tropical Vance.

El aviso fue emitido este miércoles al mediodía y contempla únicamente las actividades presenciales del turno vespertino, por lo que la dependencia llamó a la comunidad educativa a mantenerse informada a través de sus canales oficiales.

La SEPyC indicó que la medida se tomó por recomendación de Protección Civil de Sinaloa.

”Como medida preventiva, se suspenden las actividades escolares presenciales en escuelas públicas y privadas, hoy miércoles 28 de octubre para el turno vespertino en todos los niveles educativos en los municipios de Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa”, anotó.

La decisión se tomó ante las condiciones meteorológicas previstas por la presencia de Vance, con el propósito de prevenir riesgos para estudiantes, docentes y personal educativo.

La SEPyC pidió a madres y padres de familia, estudiantes y trabajadores de la educación consultar la información oficial para conocer cualquier actualización sobre las actividades escolares.