$!Suspenden corridas a Nayarit y Jalisco en la Central Camionera de Mazatlán

MAZATLÁN._ Ante los hechos de violencia registrados este domingo en Jalisco, Nayarit, Guanajuato y otras entidades del País, las corridas de autobuses con destino a dichas zonas permanecen suspendidas en la Central Camionera de Mazatlán, como medida preventiva.
Desde las 07:00 horas, distintas agencias de viaje y empresas transportistas que operan en la central decidieron no dar luz verde a las rutas con rumbo a Jalisco y Nayarit, debido a los múltiples reportes sobre carreteras bloqueadas y situaciones de riesgo en esas regiones.
De acuerdo con trabajadores de las agencias, la suspensión busca evitar cualquier incidente, así como posibles robos de unidades por parte de grupos criminales, por lo que las corridas previamente programadas tuvieron que ser canceladas de manera temporal.
Asimismo, señalaron que por el momento no habrá movimiento en las rutas hacia el Bajío y el sureste del País, mientras que será hasta el transcurso de mañana cuando se evalúe la posibilidad de reanudar los viajes, dependiendo de las condiciones de seguridad.
Asimismo, en la central camionera también se observó una notable presencia de pasajeros en espera de información sobre sus salidas; sin embargo, quienes tenían como destino Nayarit o Jalisco se vieron obligados a posponer sus traslados hasta nuevo aviso.