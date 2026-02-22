$!Suspenden corridas a Nayarit y Jalisco en la Central Camionera de Mazatlán

MAZATLÁN._ Ante los hechos de violencia registrados este domingo en Jalisco, Nayarit, Guanajuato y otras entidades del País, las corridas de autobuses con destino a dichas zonas permanecen suspendidas en la Central Camionera de Mazatlán, como medida preventiva.

Desde las 07:00 horas, distintas agencias de viaje y empresas transportistas que operan en la central decidieron no dar luz verde a las rutas con rumbo a Jalisco y Nayarit, debido a los múltiples reportes sobre carreteras bloqueadas y situaciones de riesgo en esas regiones.

De acuerdo con trabajadores de las agencias, la suspensión busca evitar cualquier incidente, así como posibles robos de unidades por parte de grupos criminales, por lo que las corridas previamente programadas tuvieron que ser canceladas de manera temporal.