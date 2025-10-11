Suspenden evento del Teletón 2025 en Mazatlán por las lluvias

Al igual que varias actividades que estaban programados para celebrarse este sábado en el puerto, el evento del Teletón 2025 en Mazatlán, que se realizaría en el Parque Ciudades Hermanas con una kermés para recaudar fondos, fue suspendido por las malas condiciones del clima.

Ante las lluvias que se han registrado a lo largo del día, y que se prevé continúen, el CRIT Sinaloa tomó la decisión de priorizar la seguridad y bienestar de todos los negocios y emprendimientos que participarían, buscando una nueva fecha para llevar a cabo la celebración.

El anuncio de la cancelación se llevó a cabo a través de sus redes sociales con un comunicado, en el que agradecían el apoyo y compromiso de todos los voluntarios que iban a participar en la kermés, al mismo tiempo que se invitaba a seguir apoyando al Teletón con su donación en los “cochinitos” más cercanos.

“Agradecemos profundamente a cada emprendedor, voluntario, aliado y familia que se ha sumado con tanto corazón a esta gran causa. Pronto estaremos compartiendo la nueva fecha para vivir juntos esta gran fiesta de amor y esperanza, porque Teleton lo cambia todo... y lo mejor está por venir”, se lee.

Para el evento Teletón 2025 en Mazatlán ya estaba anunciada también la Banda La Arremangada, así como la presencia de varios influencers que se habían sumado a la causa del CRIT en busca de ayudar a los miles de pacientes en Sinaloa y el País.

Se espera que CRIT Sinaloa anuncie en próximos días la nueva fecha para llevar a cabo la celebración del Teletón en la ciudad, misma que sería su segunda desde su apertura en el año 2024.