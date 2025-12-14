$!Suspenden obra que se realizaba en plena playa de Mazatlán

MAZATLÁN._ En plena área de playa era realizada una obra de construcción en Mazatlán, pero fue suspendida por la Dirección de Planeación del Desarrollo Sustentable municipal. En el lugar se construían pilares de concreto como base posiblemente para la instalación de un restaurante de palapa, sobre la playa, frente a la avenida del Mar y la colonia Ferrocarrilera.









En algunos de los pilares de concreto ya instalados, el Ayuntamiento de Mazatlán colocó sellos de clausura, que aún permanecen este domingo en su lugar. No se observa que en ese sitio haya existido previamente una obra de restaurante o de palapa dañada por el fuerte oleaje generado en octubre pasado por el huracán Priscila, pero es la misma zona donde ya la anterior administración municipal suspendió y demolió una obra en construcción por no contar con permisos de construcción del Gobierno de Mazatlán. En esa ocasión, la obra tampoco contaba con permiso de uso de zona federal marítimo terrestre, por lo que fue retirada del sitio.





