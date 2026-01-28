$!Suspenden trabajos en zona donde se proyecta construir complejo turístico en Playa Brujas, en Mazatlán

En la solicitud de la MIA se menciona que el proyecto estará totalmente dentro de un Sitio Ramsar, un sitio que está considerado como un humedal (como pantanos, marismas, lagos, deltas, mangles o incluso zonas marinas costeras) designados como de importancia internacional bajo la Convención Ramsar, un tratado global para la conservación y el uso sostenible de estos ecosistemas vitales para la biodiversidad, el equilibrio ecológico y el sustento humano, especialmente como hábitat de especies acuáticas migratorias.

En el lugar se observa que ya se hicieron labores de limpieza en un terreno frente a la falta este del cerro del lugar y en el interior del predio hay material de construcción pese a que aún no se cuenta con la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, solicitado apenas a finales de diciembre pasado.

La Dirección de Planeación del Desarrollo Sustentable del Municipio de Mazatlán suspendió los trabajos donde se proyecta la construcción de un complejo inmobiliario y turístico entre la Playa Brujas y Cerritos, al norte de este puerto.

En una lona ubicada frente al terreno se encuentra el sello de suspensión por parte de la Dirección Municipal de Planeación y aunque en el interior del predio se encontraban trabajadores este miércoles, no se vio que estuvieran laborando.

Por este proyecto la periodista Sheila Arias recibió una amenaza directa y un mensaje intimidatorio pidiéndole que quitada de sus redes sociales lo que había publicado del mismo, por lo que de ello dio vista al Instituto Estatal para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas y en su momento presentará la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, dio a conocer la propia comunicadora.

Sobre esta suspensión la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez dijo que la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable con sus inspectores que están por toda la ciudad checan todas las obras y si detectan que alguna no cumple con la reglamentación y los permisos correspondientes la suspende hasta que cumplan y cuenten con los mismos.

“Desarrollo Urbano se da a la tarea, porque tienen inspectores, de estar por toda la ciudad checando todas esas obras que no tengan y no cumplan con el reglamento, que no tengan permisos (de construcción) y de ser así se ponen los sellos de suspendido”, continuó Palacios Domínguez en entrevista.

“Entonces invitamos a los empresarios o particulares a que se acerquen al Departamento de Desarrollo Urbano para que puedan contar con los permisos que se requieren para poder seguir construyendo”.