MAZATLÁN._ El suministro de energía eléctrica será suspendido de manera provisional en siete colonias del puerto este sábado 21 de noviembre de 2026, informó la Comisión Federal de Electricidad a través de un comunicado. De acuerdo con la dependencia, el corte tendrá una duración de hasta ocho horas, en un horario comprendido de las 08:00 a las 16:00 horas, con el objetivo de realizar maniobras de reforzamiento, mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica para mejorar la calidad y continuidad del servicio.

Los sectores que permanecerán sin suministro eléctrico durante el lapso mencionado son Playas del Sol, Alameda, El Paraíso, Estadio, Flamingos, Jardines de la Alameda y Olimpo Infonavit. La CFE precisó que la suspensión es indispensable para garantizar la seguridad tanto de las cuadrillas de trabajo como de la ciudadanía mientras se ejecutan las labores en las líneas de distribución. Asimismo, señaló que las acciones fueron notificadas con anticipación a las autoridades locales y conciliadas con los usuarios de las zonas involucradas para minimizar afectaciones.